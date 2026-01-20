Finn Wolfhard: Το σεξιστικό αστείο στο SNL που εξόργισε τους φανς του Stranger Things

Μετά το φινάλε της επιτυχημένης σειράς του Stranger Things, ένας από τους πρωταγωνιστές της, ο Finn Wolfhard εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο Saturday Night Live, ωστόσο εξόργισε πολλούς φανς με ένα αμφιλεγόμενο αστείο, που πολλοί χαρακτήρισαν σεξιστικό.

Ο Wolfhard παρουσίασε το SNL για πρώτη φορά το περασμένο Σάββατο, 17 Ιανουαρίου και πρωταγωνίστησε σε κωμικά σκετς που βασίζονταν στο φημολογούμενο μυστικό ένατο επεισόδιο της σειράς του Netflix, «Conformity Gate». Ωστόσο, ένα αστείο στον πρώτου του μονόλογο ήταν αυτό που οδήγησε σε έντονες αντιδράσεις.

Ο 23χρονος ηθοποιός αστειεύτηκε για τη ζωή του μεγαλώνοντας, όσο παράλληλα πρωταγωνιστούσε σε μια από τις πιο δημοφιλείς σειρές. Μια σύγκριση που έκανε με τα τέρατα του Stranger Things εξόργισε πολλούς φανς οι οποίοι τον κατηγόρησαν για σεξισμό.

Ξεκινώντας το αστείο, είπε: «Η φωνή μου άλλαξε μπροστά στην κάμερα, το πρώτο μου φιλί ήταν μπροστά στην κάμερα και δεν μπορώ να πιστέψω ότι το παραδέχομαι, αλλά η πρώτη φορά που έμαθα πώς μοιάζει μια γυναίκα εκεί κάτω - ήταν επίσης μπροστά στην κάμερα», υπονοώντας πως τα γεννητικά όργανα της γυναίκας μοιάζουν με τα τέρατα demogorgon.

Στην συνέχεια, ένα σύντομο απόσπασμα του χαρακτήρα του από την σειρά εμφανίστηκε στην οθόνη, στο οποίο φαίνεται σοκαρισμένος καθώς ένα Demogorgon, ξεδιπλώνεται σαν λουλούδι μπροστά του.

Αρκετοί εξοργισμένοι θεατές έσπευσαν να κρίνουν το αστείο ως ένα συνηθισμένο μισογυνιστικό παραλήρημα και μοιράστηκαν την οργή τους στο X.

Ένας χρήστης είπε: «Σεξιστικό αστείο και τεμπέλικο;; Τουλάχιστον ας προσπαθούσε περισσότερο». Ένας άλλος είπε: «Δεν βλέπω το χιούμορ, αλλά βλέπω την παλιό καλό μισογυνισμό εδώ».