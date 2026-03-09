Φωτιά στα κόκκινα η Ελένη Φουρέιρα: Το πάρτι - έκπληξη χωρίς τον Μποτία

Μια μεγάλη έκπληξη περίμενε την Ελένη Φουρέιρα το βράδυ της Κυριακής από την Panik Records.

Ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος, κάλεσε την τραγουδίστρια για να δειπνήσουν σε εστιατόριο στο κέντρο της Αθήνας καθώς ο σύντροφός της, Αλμπέρτο Μποτία βρισκόταν εκτός Αθηνών για επαγγελματικούς λόγους.

Την ώρα της άφιξής της, μια πολυώροφη τούρτα περίμενε την Ελένη Φουρέιρα, ενώ παρόντες ήταν και οι Πάρις Κασιδόκωστας, Μαριάννα Λάτση, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες της και όλο το team της Panik προκειμένου να γιορτάσουν όλοι μαζί.

Το music video του «Χρόνια Πολλά»

Μια μέρα πριν, το Σάββατο (7/3) κυκλοφόρησε και το music video του «Χρόνια Πολλά» ενός από τα επιτυχημένα και πολυαγαπημένα τραγούδια του πρόσφατου album «Hybrid».



Το music video του «Χρόνια Πολλά», μια ιδιαίτερη προσωπική εξομολόγηση της Ελένης Φουρέιρα, είναι μία υπερπαραγωγή με θεατρικότητα, κινησιολογία, αλληγορίες και έντονους συμβολισμούς.

Μέσα από το video και το δικό της παράδειγμα, η κορυφαία pop star μεταφέρει την πάλη κάθε ανθρώπου με τους προσωπικούς του δαίμονες που τον κρατούν αιχμάλωτο και την απόφαση να σπάσει τα δεσμά για να ζήσει τη ζωή όπως την επιθυμεί.



Το «Χρόνια Πολλά» αποτελεί ένα από τα τραγούδια που ξεχώρισαν αμέσως και έγιναν super viral μέσα από το επιτυχημένο album «Hybrid», κατακτώντας υψηλές θέσεις των charts σε Spotify, Apple Music και Shazam. Τη μουσική έγραψαν οι Βασίλης Κουμεντάκος και Daphne Lawrence και τους στίχους οι Βασίλης Κουμεντάκος, Ελένη Φουρέιρα, Daphne Lawrence και Ripen.