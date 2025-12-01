Φωτιά στα κόκκινα η Σίντνεϊ Σουίνι: Ντύθηκε σέξι δράκος και «γκρέμισε» το ίντερνετ

Φωτιά στα κόκκινα η Σίντνεϊ Σουίνι, η οποία αναστάτωσε τους followers της στο Instagram χθες Κυριακή (30/11) όταν ανέβασε στο προφίλ της μερικές φωτογραφίες όπου τη βλέπουμε μεταμφιεσμένη σε σέξι δράκο και μοιάζει σαν να είναι βγαλμένη από την ταινία Σρεκ της Disney.

Στις φωτογραφίες βλέπουμε τη Σίντνεϊ Σουίνι να φοράει ένα στενό κόκκινο κορμάκι που αναδείκνυε το ντεκολτέ της, μαύρες κάλτσες και μαύρα τακούνια και να χαμογελάει στον φωτογραφικό φακό με τα like και τα κολακευτικά σχόλια να πέφτουν «βροχή».

Βέβαια, η εντυπωσιακή ηθοποιός συμπεριέλαβε στην ανάρτησή της και άλλες φωτογραφίες, όλες βγαλμένες στη Disneyland, όπου πέρασε την εβδομάδα των Ευχαριστιών μαζί με φίλες της.

Στη λεζάντα η Σίντνεϊ Σουίνι έπαιξε με τη λέξη Thanksgiving, μετατρέποντάς τη σε Friendsgiving και συνοδεύοντας τη φράση «Friendsgiving Week» με ένα emoji καρδιάς.