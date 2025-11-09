Κρίστα Άλλεν: Πώς είναι σήμερα η θρυλική Εμμανουέλα των '90s

Έχουν περάσει περισσότερα από 30 χρόνια από το 1994 όταν η Κρίστα Άλλεν (Krista Allen) συστήθηκε στο κοινό ως Εμμανουέλα μέσα από την ομώνυμη σειρά ερωτικών τηλεταινιών, η οποία βασιζόταν στην πασίγνωστη ηρωίδα που πρώτη είχε υποδυθεί στα '70s η Σίλβια Κρίστελ.

Το 1994 η Κρίστα Άλλεν, η οποία σε μια χρονιά πρωταγωνίστησε σε επτά ταινίες της Εμμανουέλας, ήταν μόλις 23 ετών και σήμερα παραμένοντας εξίσου γοητευτική, είναι από τις περιπτώσεις των σταρ που αποδεικνύουν ότι η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός και ο χρόνος και αυτός φαν τους.

Μέσα από την πορεία της δε όλα αυτά τα χρόνια, η Κρίστα Άλλεν μπόρεσε να ξεφύγει από την εικόνα της Εμμανουέλας και μάλιστα, το 2023, να κερδίσει μια υποψηφιότητα στα βραβεία Έμμυ (Emmy) για τη συμμετοχή της στη θρυλική σαπουνόπερα «Τόλμη και Γοητεία» όπου υποδυόταν για δύο χρόνια την Τέιλορ Χέιζ, αντικαθιστώντας τη Χάντερ Τάιλο που είχε ταυτιστεί με τον συγκεκριμένο ρόλο για τρεις δεκαετίες.

Βέβαια, από την Εμμανουέλα μέχρι την Τέιλορ, μεσολάβησαν αμέτρητα γκεστ και ρόλοι σε επιτυχημένες αμερικανικές τηλεοπτικές σειρές που έχουν αγαπηθεί και στη χώρα μας: Μέρες Αγάπης, Baywatch, Οι Μάγισσες, Φιλαράκια, Παντρεμένοι με Παιδιά, Two and a Half Men, Andromeda, Spin City, Smallville, Ντετέκτιβ Μονκ, Frasier, X- Files, CSI: Crime Scene Investigation είναι μόνο μερικές από τις σειρές που η Κρίστα Άλλεν έπαιξε από τα μέσα της δεκαετίας του '90 μέχρι σήμερα, κάνοντας παράλληλα, εμφανίσεις και σε κινηματογραφικές ταινίες, αλλά και τηλεταινίες.

Ο ρόλος της Τέιλορ στην Τόλμη και Γοητεία

Το 2021 η Κρίστα Άλλεν ξεκίνησε να πρωταγωνιστεί στην «Τόλμη και Γοητεία», υποδυόμενη την Τέιλορ Χέιζ, δηλαδή την αιώνια αντίπαλο της Μπρουκ στην καρδιά του Ριτζ.

Η Χάντερ Τάιλο, η οποία ενσάρκωνε την Τέιλορ - με διαλείμματα - για σχεδόν τριάντα χρόνια από το 1990 μέχρι το 2019, αρνήθηκε να επιστρέψει στον ρόλο που την έκανε γνωστή σε όλο τον κόσμο όταν της το πρότειναν οι δημιουργοί της σειράς και έτσι εκείνοι αποφάσισαν να προτείνουν τον ρόλο στην Κρίστα Άλλεν.

Μάλιστα, στην οντισιόν, η Άλλεν φόρεσε περούκα για να μοιάζει περισσότερο φυσιογνωμικά στην προκάτοχό της χωρίς όμως να έχει πρόθεση να την αντιγράψει.

Αξίζει να αναφερθεί ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που η Κρίστα Άλλεν έπαιξε στη σειρά αφού το 1995 είχε κάνει ένα γκεστ σε ένα επεισόδιο σε έναν τελείως διαφορετικό και μικρό ρόλο.

Τον Δεκέμβριο του 2021 έκανε το ντεμπούτο της στη σειρά ως Τέιλορ και παρά το γεγονός ότι συνήθως στους φαν δεν αρέσουν οι αντικαταστάσεις - ειδικά όταν ένας ρόλος έχει ταυτιστεί με έναν ηθοποιό για πολλά χρόνια - σε εκείνη επεφύλασσαν κατά κύριο λόγο μια θερμή υποδοχή, κάτι που φάνηκε από την πρώτη στιγμή στα social media, αλλά και στα σχόλια σε σχετικά βίντεο στο YouTube.

Η Άλλεν φορούσε την περούκα για πολλά επεισόδια στην «Τόλμη και Γοητεία», προσπαθώντας να αποτελεί μια οικεία φυσιογνωμία για τους τηλεθεατές, κάτι που πέτυχε εάν κρίνουμε εκ του αποτελέσματος.

Η Κρίστα Άλλεν (Krista Allen) στα βραβεία Έμμυ 2023 | Richard Shotwell/Invision/AP

Η υποψηφιότητα για βραβείο Έμμυ και η ξαφνική απόλυση από τη σειρά

Ήδη από τον πρώτο καιρό που πρωταγωνιστούσε στη θρυλική σαπουνόπερα, η Κρίστα Άλλεν τόνιζε σε συνεντεύξεις της ότι επικεντρώθηκε στο πώς να φέρει και δικά της στοιχεία στο ρόλο χωρίς, όμως, να αναιρέσει τα χαρακτηριστικά που του είχε χαρίσει όλα τα προηγούμενα χρόνια η Χάντερ Τάιλο.

Εκτός από τους φαν της σειράς, η Άλλεν κέρδισε και μια υποψηφιότητα για τα βραβεία Έμμυ 2023 χάρη στην ερμηνεία της, αλλά ξαφνικά από το πουθενά, όπως έχει δηλώσει η ίδια, της ανακοίνωσαν πως το συμβόλαιό της δεν θα ανανεωθεί για τρίτη χρονιά.

Μάλιστα, η ίδια είχε αναφέρει τότε ότι από τη στιγμή που ανακοινώθηκε τον Απρίλιο του 2023 η υποψηφιότητά της, ο ρόλος της Τέιλορ όλο και μίκραινε, κάτι που είχαν επισημάνει και οι τηλεθεατές μέσω X.

Ο εκπρόσωπος της ηθοποιού είχε ξεκαθαρίσει πως οι παραγωγοί της σειράς είχαν προτείνει στην Άλλεν να κάνει πλέον γκεστ στη σειρά και όχι να είναι στο μόνιμο καστ, αφού η Τέιλορ «δεν ήταν απαραίτητη πλέον στην πλοκή της σειράς», μια πρόταση που η ίδια απέρριψε.

Όπως και να έχει, τελικά από τον Δεκέμβριο του 2023 και μετά η Τέιλορ «εξαφανίστηκε» από την «Τόλμη και Γοητεία» (την επανέφεραν έναν χρόνο αργότερα με άλλη ηθοποιό), η Κρίστα Άλλεν έλαμψε στα βραβεία Έμμυ από όπου είναι και το παραπάνω βίντεο και την αμέσως επόμενη ημέρα της τελετής, η εντυπωσιακή ηθοποιός άφησε πίσω της την Καλιφόρνια και μετακόμισε στην Ατλάντα όπου και ζει πλέον.

Παρά το γεγονός ότι διαθέτει λογαριασμούς στα social media, δεν είναι και τόσο ενεργή, τουλάχιστον δημόσια δε φαίνονται αναρτήσεις της από το πολύ πρόσφατο παρελθόν, ενώ η ίδια έχει ανακοινώσει ότι σκοπεύει να γράψει ένα βιβλίο για την εμπειρία της όσο συμμετείχε στην Τόλμη και Γοητεία, το οποίο, όμως, θα επεκτείνεται και πέρα από τη σειρά και θα έχει μορφή αυτοβιογραφίας.