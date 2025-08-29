Ο Φώτης Ιωαννίδης αγωνίστηκε χθες Πέμπτη (28/8) για τελευταία φορά με τον Παναθηναϊκό με τον ίδιο στη συνέχει να δηλώνει πως υπάρχει προφορική συμφωνία για τη μεταγραφή του στη Σπόρτινγκ και μένουν τα τυπικά για την οριστικοποίησή της.

Μετά τον τέλος του αγώνα, η Ελένη Βουλγαράκη, σύντροφος του Φώτη Ιωαννίδη, αναδημοσίευσε σε story την ανάρτηση του Παναθηναϊκού στην επίσημη σελίδα του στο Instagram, συνοδεύοντάς τη με μια πράσινη καρδιά.

Το insta story της Ελένης Βουλγαράκη για τον Φώτη Ιωαννίδη | @voulgaraki_el - Instagram