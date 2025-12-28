«Γα… με με τις μαλ…»: Τα γαλλικά της Cher όταν τη ρώτησαν για την ηλικία της

Όσο απολαυστικό είναι να βλέπεις τη Cher (Σερ) επί σκηνής - και αν μη τι άλλο έχει γράψει με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο χιλιόμετρα πάνω σε αυτή - άλλο τόσο απολαυστικό είναι να τη βλέπεις σε συνεντεύξεις, ίσως και ένα κλικ παραπάνω (να μας συγχωρήσει αν τυχόν... πέσει το link στο feed της).

Η ηλικία και οι πλαστικές επεμβάσεις είναι δύο θέματα για τα οποία έχει κληθεί η αγαπημένη τραγουδίστρια να μιλήσει αρκετές φορές στο παρελθόν και αν μη τι άλλο έχει χαρίσει επικές ατάκες και για τα δύο.

Ξεκινώντας αντίστροφα θα πούμε ότι όσον αφορά τις πλαστικές το 1996 είχε απαντήσει σε όλους τους καλοθελητές ότι δεν πέφτει λόγος σε κανέναν για το τι κάνει και ότι «αν θέλω να βάλω το στήθος μου στην πλάτη, είναι δικό μου».

Μάλιστα, στην ίδια συνέντευξη είχε αυτοσαρκαστεί για το θέμα της ηλικίας και των ραντεβού, λέγοντας πως «η ηλικία δεν ήταν ποτέ θέμα για μένα, αλλά αν περίμενα από έναν συνομήλικό μου να μου ζητήσει να βγούμε, δεν θα είχα βγει ποτέ ραντεβού σε όλη μου τη ζωή».

Ωστόσο, την πιο επική ατάκα την είχε πει σε συνέντευξή της στην Όπρα Γουίνφρεϊ καμιά δεκαετία αργότερα και συγκεκριμένα το 2007 όταν είχε εμφανιστεί στην εκπομπή της μαζί με την καλή φίλη της, την αξέχαστη Τίνα Τέρνερ (Tina Turner).

Η Όπρα θέλησε να τις ρωτήσει πώς νιώθουν που μεγαλώνουν, αλλά η Cher έκλεψε την παράσταση με την Τέρνερ να μην προλαβαίνει να αρθρώσει λέξη, αφού είχε λυθεί στα γέλια.

«61 η μία, 68 η άλλη. Είναι πραγματικά απίστευτο, αλλά πώς νιώθετε αλήθεια που μεγαλώνετε;», ήταν η ερώτηση της Όπρα.

«Νομίζω ότι είναι χάλια», απάντησε με τη μία η Cher με την Τίνα Τέρνερ να ξαφνιάζεται και να ξεκαρδίζεται στα γέλια.

Τότε η Όπρα θέλησε να συνεχίσει και με δεύτερη ερώτηση επί του θέματος, ρωτώντας τες: «Ναι, αλλά τι θα λέγατε για όλη αυτή τη γνώση…;»

«Ωωω, γά** με με τις μαλ…», ήταν η αυθόρμητη απάντηση της Cher με όλο το πλατό να έχει λυθεί στα γέλια με πρώτη και καλύτερη τη διπλανή της, Τίνα Τέρνερ.

Old but αναμφίβολα gold στιγμή για τη Cher, η οποία σήμερα είναι 79 ετών και είναι ξεκάθαρα από τις σταρ που ο χρόνος έχει αποδειχθεί ο μεγαλύτερος θαυμαστής τους με την ηλικία να είναι απλά ένα νούμερο.