Freddo, latte ή σκέτος; Ο καφές σου «προδίδει» τον χαρακτήρα σου, σύμφωνα με έρευνα

Ο καφές αποτελεί για το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων στην Ελλάδα το πρώτο ραντεβού της ημέρας. Είναι η πρώτη γουλιά πριν ξεκινήσει η δουλειά, η μικρή καθημερινή απόλαυση που μπορεί να μας φτιάξει τη διάθεση ή, αν δεν είναι όπως ακριβώς τον περιμέναμε, να μας χαλάσει λίγο το κέφι.

Γιατί, ας το παραδεχτούμε, ένας κακός καφές στις 9 το πρωί είναι ένα μικρό (ή και μεγάλο) δράμα που κανείς δεν χρειάζεται.

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