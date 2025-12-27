«Έφαγε» την Κάρεϊ: Ποιος τραγουδιστής βγάζει κάθε χρόνο 13,5 εκατομμύρια από χριστουγεννιάτικα τραγούδια

Άλλος έχει το όνομα και άλλος τη χάρη. Μπορεί η Μαράια Κάρεϊ (Mariah Carey) να θεωρείται η «βασίλισσα των Χριστουγέννων» χάρη στο All I Want For Christmas που κάθε χρόνο τέτοια εποχή παίζει παντού, αλλά όσον αφορά τα έσοδα από τα δικαιώματα, άλλος είναι ο «βασιλιάς» και ακούει στο όνομα Μάικλ Μπουμπλέ (Michael Buble).

Σύμφωνα με τη βρετανική Mirror, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Spotify, o Μάικλ Μπουμπλέ βγάζει σχεδόν 13,5 εκατομμύρια ευρώ από τα streams των χριστουγεννιάτικων τραγουδιών του σε αντίθεση με τη Μαράια Κάρεϊ που βγάζει περίπου 9,2 εκατομμύρια ευρώ.

Στην τρίτη θέση έρχεται η Αριάνα Γκράντε και αυτό γιατί τα λίγα χριστουγεννιάτικα τραγούδια της περιλαμβάνονται σε χριστουγεννιάτικες playlists του Spotify και έτσι κερδίζει περίπου 6,6 εκατομμύρια ευρώ.

Αμέσως μετά ακολουθούν οι Wham με το Last Christmas - ίσως το πιο διάσημο χριστουγεννιάτικο τραγούδι μαζί με το All I Want For Christmas Is You - και σίγουρα «χρυσωρυχείο», αφού μόνο από τα streams φέρνει έσοδα ύψους 5,2 εκατομμυρίων ευρώ.

Την πεντάδα συμπληρώνει ο Τζάστιν Μπίμπερ (Justin Bieber) με έσοδα ύψους 4,1 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ περίπου τα ίδια έσοδα και για την ακρίβεια 4 εκατομμύρια ευρώ έχει ετησίως και η Μπρέντα Λι (Brenda Lee) που είχε τραγουδήσει το 1958 σε ηλικία 13 ετών το Rockin' Around The Christmas Tree.

Τέσσερα εκατομμύρια ευρώ είναι τα έσοδα της Κέλι Κλάρκσον (Kelly Clarkson), ενώ 4 εκατομμύρια θα έβαζε στην τσέπη του και ο Άντι Ουίλιαμς (Andy Williams) εάν ζούσε.