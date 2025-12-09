Γαβαλάς: «Στη φυλακή ήταν καλύτερα από τον Άγιο Σάββα, το κελί ήταν χαριτωμένο»

Με τη μοναδική του «μάρκα» σαρκασμού ο Λάκης Γαβαλάς αναπόλησε τα χρόνια του στη φυλακή, λέγοντας πως τώρα που έχει εμπειρία από τόσο το σωφρονιστικό, όσο και το υγειονομικό σύστημα, δεν θα διάλεγε επουδενί το νοσοκομείο.

Στην εκπομπή του MEGA, ο γνωστός μόδιστρος δήλωσε, «Η φυλακή για εμένα, ήταν πάντα, γιατί είναι πειθαρχία. Έχω μείνει και εγώ σε πανσιόν στο εξωτερικό, έχω κοιμηθεί σε τρένα για show, έχω κοιμηθεί σε τρώγλες, ξέρω τι θα πει και το στρίμωγμα.

Άρα το κελί για εμένα ήταν κάτι πιο χαριτωμένο. Εντωμεταξύ έχω πάει στον Άγιο Σάββα και είδα πώς ζουν οι ασθενείς, και είπα ότι ακόμα και στη ΓΑΔΑ ήταν καλύτερα από εκεί.

Μού αρέσει το luxury, αυτό υπηρετώ, αλλά από εκεί και πέρα είναι ο χαρακτήρας και η ιδιοσυγκρασία μου».