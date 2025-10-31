Γαρυφαλλιά Καληφώνη για Χρήστο Μάστορα: «Πριν από πολλά χρόνια η γιαγιά μου είχε βρει τα αρχικά του»

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη ήταν καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή του του Ανέστη Ευαγγελόπουλου στο YouTube και μίλησε για την αυτοπεποίθηση που δεν είχε στο παρελθόν, την ψυχοθεραπεία που κάνει εδώ και πέντε χρόνια, αλλά και για τον σύντροφό της, Χρήστο Μάστορα, αναφέροντας πως η γιαγιά της είχε βρει τα αρχικά του πολλά χρόνια πριν.

«Παλιά δεν ήμουν ενθαρρυντική με τον εαυτό μου, αλλά τώρα είμαι. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα είμαι εδώ και θα έχω κάνει αυτά που έχω κάνει», εξομολογήθηκε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη.

«Κάνω ψυχοθεραπεία εδώ και πέντε χρόνια. Οι λόγοι που ξεκίνησα ψυχοθεραπεία ήταν πολλοί, ο σημαντικότερος όμως είχε να κάνει με την παιδική μου ηλικία. Βλέπω τρομερή εξέλιξη σε εμένα και στον τρόπο που σκέφτομαι και στον τρόπο που διαχειρίζομαι τις καταστάσεις», δήλωσε η ίδια.

Δεν έκρυψε πως «ανακάλυψα ότι η επιλογή μου στους ανθρώπους ευθύνεται στον πατέρα μου. Του έχω τρομερή αδυναμία μου και έχω προσέξει ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μου.

Ο Χρήστος μοιάζει πολύ με τον μπαμπά μου. Είμαι πάρα πολύ ευαίσθητη αλλά ο κόσμος δεν το ξέρει. Δυσκολεύομαι να δείξω τα συναισθήματά μου και ειδικά το συναίσθημα της λύπης».

Μάλιστα, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη αποκάλυψε πως η γιαγιά της, η οποία δεν ζει πλέον, της είχε βρει πριν από πολλά χρόνια τα αρχικά του Χρήστου Μάστορα με την ίδια τότε να μην καταλαβαίνει τι εννοούσε.

«Η γιαγιά μου, η οποία δεν είναι πλέον στη ζωή, πριν από χρόνια, μου είχε βρει τα αρχικά του, πριν από πολλά χρόνια κιόλας - και τα δύο.

Και έλεγα εγώ, "τι λέει μωρέ;", τι είναι αυτά τα αρχικά; Και μετά από χρόνια όταν ήρθε στη ζωή μου, μου ήρθε κατευθείαν στο μυαλό, έκανα τη σύνδεση», είπε χαρακτηριστικά το γνωστό μοντέλο.

Ανέφερε δε ότι «με τον Χρήστο μοιάζουμε πολύ στη μοναχικότητα. Μπορεί να είμαστε 8 ώρες στον ίδιο χώρο και να μην πούμε ούτε γεια».