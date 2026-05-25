Γέννησε η Ιωάννα Σιαμπάνη: Οι πρώτες οικογενειακές φωτογραφίες με το νεογέννητο

Μητέρα για δεύτερη φορά έγινε η πρώην παίκτρια του My style rocks Ιωάννα Σιαμπάνη. Υπό άκρα μυστικότητα έφερε στη ζωή τον δεύτερο γιο της από τον επιχειρηματία Τζίμη Σταθοκωστόπουλο.
Τη Δευτέρα 25/5 η Ιωάννα Σιαμπάνη πήρε εξιτήριο από το μαιευτήριο και συνοδευόμενη από τον σύζυγό της και τον πρωτότοκο γιο τους, Φώτη φωτογραφήθηκαν οικογενειακά με τον νεογέννητο.
Η Ιωάννα Σιαμπάνη είχε αποκαλύψει ότι περιμένει το δεύτερο παιδί της τα περασμένα Χριστούγεννα μέσα από μια τρυφερή ανάρτηση στα social media με τον μεγάλο της γιο και γράφοντας: «Αυτά τα Χριστούγεννα, οι καρδιές μας μεγάλωσαν. Μωρό καθ’ οδόν».
