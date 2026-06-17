Γεράσιμος Σκιαδαρέσης για Μπέσσυ Μάλφα: «Όταν γνωριστήκαμε, ήταν μηχανόβια, μια τύπισσα με δερμάτινα»

Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» και μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην καριέρα του, αλλά και στη γνωριμία του με την τότε «μηχανόβια» Μπέσσυ Μάλφα και με την οποία παντρεύτηκαν στη συνέχεια.
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«Απ' ότι μου έχουν πει έχω μια φάτσα που γράφει, το έχω διαπιστώσει, το δέχομαι πια. Το έχω ξαναπεί, χρωστάω τη μισή μου καριέρα στη φάτσα μου.
Θεωρώ τον εαυτό μου μάλλον ευτυχισμένο και ικανοποιημένο. Σε γενικές γραμμές είμαι πολύ ευχαριστημένος από τη ζωή μου και από το πώς μου έχει φερθεί η τύχη», είπε αρχικά ο γνωστός ηθοποιός.
Όσον αφορά τη σύζυγό του, Μπέσσυ Μάλφα, ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης ανέφερε πως όταν γνωρίστηκαν, εκείνη ήταν μηχανόβια και ότι άλλαξαν και οι δύο τρόπο ζωής όταν αποφάσισαν να είναι μαζί.
«Διαφέρουμε σε πάρα πολλά πράγματα. Η σύζυγος όταν γνωριστήκαμε δεν ήταν καθόλου ο τύπος της οικογένειας. Ήταν μια τύπισσα με τα δερμάτινα, μηχανόβια, κάτι που εγώ δεν υπήρξα ποτέ. Έλεγε ότι δεν θα παντρευτεί ποτέ. Προφανώς σε εμένα βρήκε κάτι.
Επίσης εγώ δεν έψαχνα μια τέτοια σύζυγο. Γνωριστήκαμε, ερωτευτήκαμε και από κει και πέρα η ίδια η ζωή έδειξε και στις δύο πλευρές ότι με αυτόν τον άνθρωπο θέλω να είμαι.
Άφησε τη μηχανή και άφησα τα πολλά ταξίδια γιατί ήμουν μονίμως με ένα σακίδιο στην πλάτη. Αλλάξαμε τρόπο ζωής και είπαμε ότι θα είμαστε μαζί», είπε χαρακτηριστικά ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης.
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