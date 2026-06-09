Σκιαδαρέσης: «Γελάω όταν λένε για τις κόρες μου ότι “αν δεν είχαν τους γονείς, δεν θα έκαναν τίποτα”»

Οι κόρες του Γεράσιμου Σκιαδαρέση και της Μπέσσυς Μάλφα, Όλγα και Νίκη έχουν καταφέρει να ξεχωρίσουν μέσα από την ιδιαίτερη μουσική τους ταυτότητα και να αποκτήσουν ένα μεγάλο ρεύμα θαυμαστών.

Όπως παραδέχεται ο ηθοποιός το επίθετο τους αποτέλεσε μάλλον εμπόδιο παρά βοήθεια καθώς βρήκαν πόρτες να κλείνουν εξαιτίας αυτού.

«Η μεγάλη χαρά είναι να βλέπεις τα παιδιά σου να ανοίγουν τα φτερά τους, να αρέσουν, να είναι ευτυχισμένες. Στην αρχή που ήταν λίγες οι συναυλίες πήγαινα. Είμαι ένας γονιός που χαίρεται να βλέπει τα παιδιά του να κάνουν αυτό που τους αρέσει», είπε αρχικά ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης καλεσμένος στην εκπομπή Buongiorno της Φαίης Σκορδά.

Στη συνέχεια επισήμανε για την επιλογή του «Σκιαδαρέσες» ως το όνομα του ντουέτου της Όλγας και της Νίκης.

«Στην αρχή δεν μου άρεσε το “Σκιαδαρέσες” γιατί μου φαινόταν κακόηχο, δεν μου άρεσε και το επίθετό μου. Δεν επενέβαινα ποτέ στις αποφάσεις τους, είπα εφόσον το θέλετε, κάντε το».

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Αναφορικά με την αδικία που έχουν υποστεί οι κόρες του εξαιτίας του επιθέτου τους ο ηθοποιός επισήμανε: «Στη δική μας περίπτωση το όνομά μας ήταν εμπόδιο, παρά βοήθεια. Δεν συνάντησαν καμία ανοιχτή πόρτα, αντιθέτως έκλεισαν πολλές πόρτες κι έχω πάρα πολλά παραδείγματα. Γελάω όταν ακούω να λένε ότι “αν δεν είχαν τους γονείς, δεν θα έκαναν τίποτα”. Εμείς δεν έχουμε κάνει τίποτα για τα παιδιά.

Πέρασαν και οι δύο σε μια σχολή και με φώναξε ο καθηγητής να μου πει ότι δεν θα τις πάρει και τις δύο, αλλά μόνο τη μία. Και του είπαμε όχι, δεν θα έρθει στη σχολή καμία από τις δύο. Μου είπαν κι άλλα πράγματα που, αν έχεις στοιχειώδη ενσυναίσθηση, δεν τα λες σε έναν γονιό.

Φοβάμαι ότι από κάτω υπάρχει μια περίεργη ζήλια. Μου έχει τύχει να προτείνω και συναδέλφους σε δουλειά και να μην τους πάρουν καν τηλέφωνο. Σαν να μη θέλουν να δεχτούν ότι πρότεινες εσύ κάποιον», είπε.