Γεροντιδάκης - Παπαδημητρίου: Ζουν τον έρωτά τους στη Μύκονο - Το φιλί που έπιασε η κάμερα

Στη Μύκονο περνούν τις ημέρες του Πάσχα η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης.

Το ζευγάρι δεν κρύβεται πια, με κοινές τους φωτογραφίες να εμφανίζονται στα social media χέρι-χερι, αλλά και φιλιά στο κοσμοπολίτικο νησί που έπιασε ο φακός του Mykonos Live TV.

Το ζευγάρι εντοπίστηκε στο παλιό λιμάνι του νησιού ενώ στην παρέα τους ήταν και ο ηθοποιός Παναγιώτης Καρμάτης.

Όπως θα δείτε στο βίντεο, ο πρωταγωνιστής του Grand Hotel ήταν διαχυτικός με την σύντροφό του δίνοντάς της ένα φιλί, κάτι που απαθανατίζεται για πρώτη φορά δημόσια.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια σε πρόσφατη συνέντευξή της δήλωσε για την σχέση της με τον Γιώργο Γεροντιδάκη: «Είμαι σε μια πολύ καλή φάση. Για αυτό υπάρχει και αυτή η περισσότερη εξωστρέφεια. Αλλά μέχρι εκεί. Δεν μου αρέσει πολύ να το αναλύω, να το συζητώ… Δόξα τω Θεώ είναι όλα καλά. Υπήρξε ένα μεγάλο διάστημα που ένιωθα ότι είχα χάσει τον εαυτό μου.

Επαναλάμβανα συμπεριφορές και έπρεπε να δω τι φταίει σε εμένα και γι’ αυτό ξεκίνησα ψυχοθεραπεία. Με βοήθησε στο να ερμηνεύσω τους λόγους για τους οποίους μπορεί να έβαζα τον εαυτό μου σε συνθήκες που δεν μου άξιζαν και με υποτιμούσαν. Με υποτιμούσα εγώ η ίδια και ανεχόμουν συμπεριφορές που μου έκαναν κακό ψυχολογικά. Με έκανε να αγαπήσω τον εαυτό μου περισσότερο».

