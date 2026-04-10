Ντορέττα Παπαδημητρίου: Το «έκαψε» στο πλοίο για το Πάσχα - Η επική αντίδραση της μαμάς της

Σε απόλυτο πασχαλινό mood μπήκε η Ντορέττα Παπαδημητρίου, η οποία ξεκίνησε το ταξίδι της για τον προορισμό των διακοπών της με τον πιο ανεβασμένο τρόπο. Η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια, κατά τη διάρκεια της διαδρομής με το πλοίο, δεν δίστασε να επιδοθεί σε έναν ξέφρενο χορό στο κατάστρωμα, μεταδίδοντας το κέφι της στους ακολούθους της.
Η Ντορέττα μοιράστηκε το στιγμιότυπο μέσα από τον λογαριασμό της στο TikTok, όμως αυτό που έκλεψε την παράσταση δεν ήταν μόνο οι χορευτικές της κινήσεις, αλλά η απολαυστική αντίδραση της μητέρας της.
Ενώ η παρουσιάστρια χόρευε γεμάτη ενέργεια, η κάμερα «συνέλαβε» τη μητέρα της να την κοιτάζει με ένα βλέμμα γεμάτο απορία, δημιουργώντας ένα άκρως χιουμοριστικό σκηνικό.
Η ίδια η Ντορέττα Παπαδημητρίου σχολίασε με δόση αυτοσαρκασμού πάνω στο βίντεο:
«Πάμε διακοπές και η μαμά μου νομίζει ότι θα χαλαρώσουμε. Την αγαπώ».
- Η πιο ζόρικη γειτονιά της Αθήνας του 19ου αιώνα τώρα έχει μόνο τουρίστες
- Σούπερ μάρκετ - Μεγάλη Παρασκευή: Τι ώρα κλείνουν σήμερα - Το ωράριο αναλυτικά
- Προδότης ή ήρωας – Η πραγματική ιστορία του Πήλιου Γούση
- Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ: Ποιοι σταρ του Χόλιγουντ ήταν η πρώτη επιλογή για τον ρόλο πριν τον Ρόμπερτ Πάουελ
