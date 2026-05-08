Για την Αντιγόνη Ψυχράμη, η ισορροπία είναι το δυνατό χαρτί της ζωής της - Συνέντευξη στο Jenny.gr

Τι θα μπορούσες να πεις για ένα παιδί που, πριν ξεκινήσει να διαβάζει την Α-Β στο σχολείο, είχε αρχίσει να μαθαίνει μουσική και πριν διδαχτεί τη γραφή, ήξερε να τραγουδάει σωστά; Η Αντιγόνη Ψυχράμη είναι αυτός ο άνθρωπος. Από την ηλικία των 4 συμμετείχε σε παιδικές χορωδίες και πριν συμπληρώσει 10 χρόνια ύπαρξης σε αυτόν τον πλανήτη είχε συνεργαστεί με καταξιωμένα ονόματα, όπως η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο Μίκης Θεοδωράκης, η Χάρις Αλεξίου, η Δήμητρα Γαλάνη και φυσικά ο Γιώργος Νταλάρας. Στα 9 χρόνια της, τραγουδάει μαζί του το «Με λένε Πόπη» και συστήνεται μια για πάντα στο ευρύ κοινό.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr