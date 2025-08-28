Ερωτευμένος και πάλι είναι ο Γιάννης Αϊβάζης, όπως όλα δείχνουν, μετά το διαζύγιο από τη Μαρία Κορινθίου με την οποία ήταν παντρεμένοι 14 χρόνια και έχουν αποκτήσει μαζί μια κόρη, την 17χρονη σήμερα Ισμήνη.

Σύμφωνα με τον Νίκο Γεωργιάδη και τη Huffington Post, ο Γιάννης Αϊβάζης έχει σχέση με την Άννα Μαρία Σιγάλα, η οποία είναι ιδιοκτήτρια ξενοδοχείων στη Σαντορίνη και μάλιστα, ο γνωστός ηθοποιός δε φέρεται να έχει περάσει μεγάλο μέρος του φετινού καλοκαιριού στο νησί.

Η Μαρία Αντωνά μέσα από την εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» επιβεβαίωσε τη σχέση, αποκαλύπτοντας από πότε είναι μαζί και λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Τα παιδιά είναι μαζί από τον Μάιο. Όταν έχεις ένα παιδί και θέλεις να είσαι σωστός, γιατί ξέρεις ότι ανά πάσα στιγμή μία σχέση σου μπορεί να δημοσιοποιηθεί, θέλεις και έναν ιδιαίτερο χειρισμό, να ξέρεις ότι είσαι σίγουρος για αυτή τη σχέση, ότι δεν είναι κάτι περιστασιακό».

Γιάννης Αϊβάζης - Άννα Μαρία Σιγάλα | Καλοκαίρι Παρέα - ΑΝΤ1

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα της Huffpost, ο Γιάννης Αϊβάζης έχει γνωρίσει τις δύο μικρές κόρες της Άννας Μαρίας Σιγάλα από τον πρώτο της γάμο, αλλά και εκείνη έχει έρθει κοντά με την κόρη του, Ισμήνη.