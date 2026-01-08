Γιάννης Βόγλης: Πώς βρέθηκαν στα σκουπίδια βραβεία και προσωπικά του αντικείμενα

Τρία πολύτιμα και ιστορικά βραβεία του Γιάννη Βόγλη βρέθηκαν στα σκουπίδια μαζί με άλλα αντικείμενα και συγκεκριμένα δίπλα σε έναν κάδο ανακύκλωσης στην Παλλήνη.

Πρόκειται για βραβείο που του απονεµήθηκε το 2011 στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους ∆ράµας, ένα βραβείο του 2007 από τον πρώην δήμαρχο Χανίων Κυριάκο Βυρβιδάκη φιλοτεχνημένο από τον γλύπτη Παναγιώτη Τζαφόλια και βραβείο που απονεμήθηκε στον Γιάννη Βόγλη από από το Hellenic Canadian Congress of B.C. το 1989.

Στα αντικείμενα που εντόπισε περαστικός πριν από λίγους μήνες και τα έχει θέσει προς πώληση περιλαμβάνονται ακόμα ένας αναπτήρας του ηθοποιού, μια μπρούτζινη βάση και ένας φακός.

«Ήταν στημένα πάνω σε ένα τραπέζι», λέει ο άνθρωπος που τα βρήκε και τα πουλάει

Ο άντρας που τα βρήκε μίλησε στην Espresso και ανέφερε: «Τα τρία βραβεία του Γιάννη Βόγλη τα βρήκα πριν από λίγους μήνες τυχαία δίπλα σε έναν κάδο ανακύκλωσης στην Παλλήνη. Προφανώς, οι συγγενείς του δεν τα ήθελαν και τα πέταξαν. Ήταν στημένα πάνω σε ένα τραπέζι μαζί με κάποια ακόμα προσωπικά αντικείμενα. Μου έκανε φοβερή εντύπωση που βρήκα παρατημένα στον δρόμο τόσο σημαντικά κειμήλια ενός σπουδαίου ηθοποιού.

Τα βραβεία αυτά, βέβαια, δεν έχουν κάποια σημαντική υλική αξία, μόνο ιστορική. Μόνο το βραβείο από τα Χανιά είναι μπρούντζινο. Αισθάνομαι πολύ τυχερός που τα βρήκα και τα διαθέτω προς πώληση σε χαμηλή τιμή, προκειμένου να τους δώσω ξανά ζωή. Άλλωστε, αφού ήταν πεταμένα σε κάδο, σίγουρα δεν θα τα θέλει η οικογένειά του», είπε στην εφημερίδα Espresso.

Γιος Γιάννη Βόγλη: «Ίσως κάποια στιγμή βγήκαν σε ανακύκλωση»

Ο γιος του Γιάννη Βόγλη Ρομπέρτο μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», ξεκαθαρίζοντας ότι το «ιστορικό αρχείο» του πατέρα του προστατευμένο και αποθηκευμένο.

«Ήταν σε αποθήκευση και ίσως κάποια στιγμή βγήκαν στην ανακύκλωση, γιατί έχει περάσει και μια δεκαετία από τον θάνατο του πατέρα μου. Εμείς έχουμε αποθηκεύσει το υλικό του πατέρα μου, υπάρχει αρχείο ολόκληρο, υπάρχουν αντικείμενα και αντικείμενα. Το ιστορικό αρχείο του πατέρα μου είναι ασφαλές και αποθηκευμένο».