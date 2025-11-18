Γιάννης Οικονομίδης: «Έφτασα στον γκρεμό και την καταστροφή για το Σπιρτόκουτο»

Με αφορμή τη νέα του ταινία «Σπαμένη Φλέβα» που κάνει πρεμιέρα σε λίγες ημέρες στις κινηματογραφικές αίθουσες, ο Γιάννης Οικονομίδης κάθισε στον καναπέ του «Στούντιο 4» και μίλησε τόσο για τη συνεργασία του με τον Βασίλη Μπισμπίκη, όσο και την ταινία του «Σπιρτόκουτο».

«Ο Βασίλης είναι φίλος, ένας πολύ καλός φίλος, αγαπημένος φίλος. Και εκτός από συνεργάτης του, έχω και πάρα πολύ μεγάλο θαυμασμό. Είναι μοναδικός ο Βασίλης, και σαν άνθρωπος και σαν καλλιτέχνης.

Μεγαλόψυχος, δοτικός. Βοήθησε πάρα πολύ και στο γύρισμα. Εκτός από πρωταγωνιστής ήταν και το δεξί μου χέρι. Δεν είναι ποτέ ανταγωνιστικός. Είναι γενναιόδωρος. Μόνο καλά λόγια έχουν να πουν», είπε αρχικά ο Γιάννης Οικονομίδης, μιλώντας για τον άνθρωπο που σημάδεψε τις ταινίες του όσο λίγοι.

«Μετά το "Σπιρτόκουτο" δεν περίμενα να πάω σε δεύτερη ταινία»

Μπορεί στο σινεμά να μιλάμε για «στυλ Οικονομίδη», ωστόσο ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος παραδέχτηκε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ότι ο ίδιος δεν περίμενε ότι θα πήγαινε και σε δεύτερη ταινία μετά το «Σπιρτόκουτο». «Δεν περίμενα καν ότι θα πήγαινα σε αυτό.

Το "Σπιρτόκουτο" έγινε πάρα πολύ δύσκολα, με πολλή λύσσα, με πολύ άχτι, με πολλή απελπισία. Έφτασα στον γκρεμό και στην καταστροφή. Ήταν απωθημένο μου να κάνω μια ταινία. Είχα πει στον εαυτό μου: να κάνω αυτή την ταινία… Πάμε στα κομμάτια. Θέλω τόσο πολύ να την τελειώσω».

«Ήταν και μια ερωτική ιστορία; Αν το δεις αλλιώς… Ταινία ανθρώπινων σχέσεων είναι. Απλά έχει μια πανκ φόρμα, μια άλλη μουσικότητα. Είναι ανεπεξέργαστη. Ήταν αυτό που ήθελα εγώ να κάνω τότε. Το μπάτζετ ήταν τεράστιο εμπόδιο. Είχα όμως μια φοβερή ομάδα ανθρώπων. Με εμπιστεύτηκαν τα παιδιά, παρότι ο μόνος που ήξερε περίπου πού πάμε ήμουν εγώ.

Μετά βρεθήκαμε σε οικονομικό αδιέξοδο. Κράσαραν οι δίσκοι, χάσαμε όλο τον ήχο. Γύριζα να βρω παραγωγούς. Έψαχνα πού θα πάω να μοντάρω. Και βρέθηκε ο Τάκης Ζερβός και μου είπε: “Έλα στη δική μου εταιρεία”. Είχα μια ταινία, έπρεπε να τη τελειώσω. Και διαισθανόμουν ότι είναι κάτι ξεχωριστό», περιέγραψε ο ίδιος για την ταινία.

«Δεν έκανε κάτι σπουδαίο, αλλά έκανε 4.000–5.000 εισιτήρια. Εγώ ήμουν ο κανένας τότε. Αλλά ο σπόρος έπεσε. Και τα επόμενα χρόνια το “Σπιρτόκουτο” έγινε αυτό που έγινε. Μετά ήρθε η “Ψυχή στο στόμα”, η πιο ακραία ταινία από καταβολής ελληνικού κινηματογράφου. Στον Μικρόκοσμο γινόντουσαν συγκρούσεις στο κέντρο της Αθήνας, ο κόσμος ουρές για να τη δει», κατέληξε ο Γιάννης Οικονομίδης.