Γιάννης Παπαμιχαήλ: Νομικό «μπλόκο» στη χρήση του ονόματος και της εικόνας της Αλίκης Βουγιουκλάκη

Ξεκάθαρο και αυστηρό μήνυμα προς κάθε ενδιαφερόμενο απηύθυνε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, ξεκαθαρίζοντας το τοπίο γύρω από τα δικαιώματα χρήσης του ονόματος, της εικόνας και συνολικά της προσωπικότητας της αείμνηστης Αλίκης Βουγιουκλάκη.

Με δημόσια παρέμβασή του, ο γιος της αξέχαστης σταρ του ελληνικού κινηματογράφου υπογραμμίζει πως είναι ο αποκλειστικός νόμιμος δικαιούχος των σχετικών δικαιωμάτων. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε εμπορική, διαφημιστική ή άλλη εκμετάλλευση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή του θεωρείται παράνομη.

Όπως επισημαίνει ο ίδιος, πρωταρχικός στόχος αυτής της κίνησης είναι η περιφρούρηση της μνήμης, της ακεραιότητας και της σπουδαίας καλλιτεχνικής κληρονομιάς που άφησε πίσω της η εθνική μας σταρ.

Η ανακοίνωση:

«Απαγορεύεται να χρησιμοποιείται από οποιονδήποτε το όνομα και η εικόνα της μητέρας μου χωρίς την άδεια μου.

Επίσης δεν επιτρέπω την εικόνα της μητέρας μου με χρήση AI.»

Instagram / @alikivoygioyklakiofficial