Γιάννης Παπαμιχαήλ: Νομικό «μπλόκο» στη χρήση του ονόματος και της εικόνας της Αλίκης Βουγιουκλάκη

Ξεκάθαρο και αυστηρό μήνυμα προς κάθε ενδιαφερόμενο απηύθυνε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, ξεκαθαρίζοντας το τοπίο γύρω από τα δικαιώματα χρήσης του ονόματος, της εικόνας και συνολικά της προσωπικότητας της αείμνηστης Αλίκης Βουγιουκλάκη.
Με δημόσια παρέμβασή του, ο γιος της αξέχαστης σταρ του ελληνικού κινηματογράφου υπογραμμίζει πως είναι ο αποκλειστικός νόμιμος δικαιούχος των σχετικών δικαιωμάτων. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε εμπορική, διαφημιστική ή άλλη εκμετάλλευση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή του θεωρείται παράνομη.
Όπως επισημαίνει ο ίδιος, πρωταρχικός στόχος αυτής της κίνησης είναι η περιφρούρηση της μνήμης, της ακεραιότητας και της σπουδαίας καλλιτεχνικής κληρονομιάς που άφησε πίσω της η εθνική μας σταρ.
Η ανακοίνωση:
«Απαγορεύεται να χρησιμοποιείται από οποιονδήποτε το όνομα και η εικόνα της μητέρας μου χωρίς την άδεια μου.
Επίσης δεν επιτρέπω την εικόνα της μητέρας μου με χρήση AI.»
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