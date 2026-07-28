Μενού

Γιάννης Παπαμιχαήλ: Νομικό «μπλόκο» στη χρήση του ονόματος και της εικόνας της Αλίκης Βουγιουκλάκη

Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ απαγορεύει την αυθαίρετη χρήση της εικόνας και του ονόματος της Αλίκης Βουγιουκλάκη χωρίς έγγραφη άδεια.

Reader symbol
Newsroom
Γιάννης Παπαμιχαήλ
Γιάννης Παπαμιχαήλ | Npd photo
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Ξεκάθαρο και αυστηρό μήνυμα προς κάθε ενδιαφερόμενο απηύθυνε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, ξεκαθαρίζοντας το τοπίο γύρω από τα δικαιώματα χρήσης του ονόματος, της εικόνας και συνολικά της προσωπικότητας της αείμνηστης Αλίκης Βουγιουκλάκη.

Με δημόσια παρέμβασή του, ο γιος της αξέχαστης σταρ του ελληνικού κινηματογράφου υπογραμμίζει πως είναι ο αποκλειστικός νόμιμος δικαιούχος των σχετικών δικαιωμάτων. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε εμπορική, διαφημιστική ή άλλη εκμετάλλευση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή του θεωρείται παράνομη.

Όπως επισημαίνει ο ίδιος, πρωταρχικός στόχος αυτής της κίνησης είναι η περιφρούρηση της μνήμης, της ακεραιότητας και της σπουδαίας καλλιτεχνικής κληρονομιάς που άφησε πίσω της η εθνική μας σταρ.

Η ανακοίνωση:

«Απαγορεύεται να χρησιμοποιείται από οποιονδήποτε το όνομα και η εικόνα της μητέρας μου χωρίς την άδεια μου.

Επίσης δεν επιτρέπω την εικόνα της μητέρας μου με χρήση AI.»

aliki
Instagram / @alikivoygioyklakiofficial

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE