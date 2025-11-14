Γιάννης Τσιμιτσέλης: «O χωρισμός εξελίχθηκε καλά» – Η εξομολόγηση για τη Βάσω Λασκαράκη

Μια συνέντευξη γεμάτη ειλικρίνεια και προσωπικές εξομολογήσεις παραχώρησε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στην εκπομπή της Νάνσυς Παραδεισανού στο YouTube.

Ο ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για τη σχέση με τη μονάκριβη κόρη του, Εύα, που πρόσφατα γιόρτασε τα 12α γενέθλιά της, αλλά και για το πώς εξελίχθηκε το διαζύγιο του με τη Βάσω Λασκαράκη.

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης δεν έκρυψε ότι η καθημερινότητα ενός χωρισμένου γονιού έχει δυσκολίες, τονίζοντας όμως την εμπιστοσύνη που δείχνει στη Βάσω Λασκαράκη για την ανατροφή της μικρής. «Είναι ζόρι όταν χωρίζεις… εγώ εμπιστεύομαι πάρα πολύ τη Βάσω με το μεγάλωμα της μικρής», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως η μητέρα έχει το μεγαλύτερο βάρος, καθώς περνάει τις περισσότερες ημέρες με το παιδί.

Η απόφαση του χωρισμού

Ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι η απόφαση για τον χωρισμό ήταν κοινή και πως, δέκα χρόνια μετά, νιώθει ευγνώμων για τον τρόπο που εξελίχθηκε η σχέση τους. «Αποφασίσαμε από κοινού να χωρίσουμε. Άπαξ και θες να χωρίσεις απλά πορεύεσαι με αυτό.

Έχουν περάσει και δέκα χρόνια… Δόξα τω Θεώ ο χωρισμός εξελίχθηκε καλά στην πορεία του. Είμαι πάντα ευγνώμων στη Βάσω για αυτό», είπε με ειλικρίνεια.

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της επικοινωνίας και της εμπιστοσύνης ανάμεσα σε δύο πρώην συντρόφους, ειδικά όταν υπάρχει παιδί. Όπως τόνισε, χρειάζεται να μπαίνει στην άκρη ο εγωισμός και να μην χρησιμοποιείται το παιδί ως «ασπίδα» σε εντάσεις.