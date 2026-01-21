Γιαννόπουλος: «Αν είχε εισακουστεί ο Λαζόπουλος, η Καρυστιανού θα ήταν Πρόεδρος της Δημοκρατίας»

Τη δημόσια πρόταση του Λάκη Λαζόπουλου μέσα από το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» πριν από έναν χρόνο ανέσυρε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος μετά τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις.

«Η κα. Καρυστιανού που αν είχε εισακουστεί η παράκληση του εθνικού τσαντιριούχου προς τον πρωθυπουργό, θα ήταν σήμερα πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν την έχουμε τελικά!

Πρέπει να είμαστε ευγνώμονες απέναντί της επειδή στην Ελλάδα υπάρχει ένα εκλογικό σώμα, ένα κομμάτι που είναι ΚΚ, χωρίς Ε, δηλαδή καινούριο κοσκινάκι. Όποιο καινούριο κοσκινάκι αν προέρχεται από την Αριστερά, το βλέπουν ως τον μέγα σωτήρα και άρχισαν να βλέπουν αυτά τα χαρακτηριστικά στην κ. Καρυστιανού.

Η κα. Καρυστιανού με την αυτοϋπονόμευση και με μια ελαφρά αυτοκαταστροφική τάση που άρχισε να εμπλακεί με την πολιτική, βλέπω ότι θα είναι το πρώτο πρόσωπο που θα καεί από μόνο του πριν της εμπιστευτούν μια καίρια πολιτική θέση!», ανέφερε συγκεκριμένα ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος.

Η δήλωση του Λαζόπουλου για Καρυστιανού πριν από έναν χρόνο

Στις αρχές Φεβρουαρίου του 2025 ο Λάκης Λαζόπουλος είχε αναφέρει μεταξύ άλλων μέσα από την εκπομπή του: «Κύριε Μητσοτάκη η Μαρία Καρυστιανού θα έπρεπε να είναι Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ή αν δεν θέλετε την κυρία Καρυστιανού να εκπροσωπήσει τον ανώτατο θεσμό της χώρας, κάντε μια κλήρωση για να είναι ένας από τους γονείς των αδικοχαμένων παιδιών. Για εμάς αυτός θα είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν χρειάζεται πτυχία. Ένας διακοσμητικός ρόλος είναι. Γιατί τον δίνετε σε έναν υπάλληλο;»