«Γιατί δεν κάνεις πλαστική πέους;» - Η απάντηση της Κέλι Κλάρκσον σε σεξιστικό σχόλιο

Αφοπλιστική ήταν η απάντηση που έδωσε η Κέλι Κλάρκσον, όταν δέχθηκε σεξιστικό σχόλιο για το μέγεθος του στήθους της από διευθυντή της, αφήνοντάς τον άφωνο.

Η τραγουδίστρια σε μια πρόσφατη εμφάνιση της στο Λας Βέγκας αποκάλυψε πως κάποτε είχε έναν διευθυντή που της ζήτησε να κάνει πλαστική στήθους, σχόλιο που όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, αποτελεί καθημερινότητα των γυναικών στη μουσική βιομηχανία και όχι μόνο.

«Ποιος λέει αυτές τις βλακείες; Οι άνθρωποι στη βιομηχανία. Λένε ό,τι πιο τρελό. Κι εγώ σκέφτομαι, αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Έχετε κανονικοποιήσει το τρελό… Όλοι εκεί έξω φαίνεται σαν να παίζουν στα “Hunger Games”», επιβεβαίωσε η Κλάρκσον μιλώντας για την κανονικοποίηση του σεξιστικού λόγου από άντρες της βιομηχανίας.

Ωστόσο, η τραγουδίστρια, όπως δήλωσε, δεν άφησε το σχόλιο «να πέσει κάτω», πληρώνοντας τον με το ίδιο νόμισμα και απαντώντας του: «γιατί δεν κάνεις εσύ πλαστική πέους; Είμαι μια χαρά με το στήθος μου!».