Μενού

Γιατί οι φανς της F1 τα ΄βαλαν με την Κιμ Καρντάσιαν - «Ακόμα και οι κάμερες ένιωσαν άβολα»

Ο λόγος που οι θαυμαστές της Formula 1 νευρίασαν με την Κιμ Καρντάσιαν στο Grand Prix του Μονακό, που έλαβε χώρα το Σαββατοκύριακο.

Reader symbol
Newsroom
Κιμ Καρντάσιαν στο Grand Prix
Κιμ Καρντάσιαν στο Grand Prix | Χ / @Diamie_x
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Καθώς παρευρέθηκε στο Grand Prix του Μονακό το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, προκείμενου να υποστηρίξει τον σύντροφο της, Λίουις Χάμιλτον, η Κιμ Καρντάσιαν στάθηκε στην εκκίνηση πριν από τον αγώνα και όπως ήταν φυσικό όλοι περίμεναν να σταματήσει για μια σύντομη συνέντευξη με τον εμβληματικό δημοσιογράφο του Sky Sports και πρώην οδηγό της F1, Μάρτιν Μπραντλ.

Ωστόσο η επιχειρηματίας προφανώς δεν «έπιασε» το μήνυμα και αγνόησε τον Μάρτιν, οδηγώντας σε κατακραυγή από τους δυσαρεστημένους οπαδούς της F1.

Όπως καταγράφηκε σε βίντεο, ο Μάρτιν συστήνεται και ρωτάει την Κιμ: «Πώς είσαι σήμερα;» Η Κιμ δεν απάντησε αμέσως, ενώ κάποιος από την παρέα της φαίνεται να της ψιθυρίζει στο αυτί και τελικά αποφασίζει να προχωρήσει.

Εν τω μεταξύ, ο Μάρτιν είπε: «Κανονικά ο κόσμος κάνει μια γρήγορη συζήτηση μαζί μας, όπως απολαμβάνεις την F1; Εντάξει, Κιμ και Κλόε, οπότε δεν μιλάμε σήμερα. Μου αρέσει να πιστεύω ότι μπορεί να το κάνουν...»

Οι θαυμαστές της Formula 1 δεν ήταν και πολύ χαρούμενοι με το γεγονός. Όπως το έθεσε ένα άτομο στο Reddit: «Οι περισσότεροι θαυμαστές το βλέπουν αυτό ως αστείο, αλλά δεν αντικατοπτρίζει καλά την Κιμ για να είμαι ειλικρινής.»

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE