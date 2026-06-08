Γιατί οι φανς της F1 τα ΄βαλαν με την Κιμ Καρντάσιαν - «Ακόμα και οι κάμερες ένιωσαν άβολα»

Καθώς παρευρέθηκε στο Grand Prix του Μονακό το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, προκείμενου να υποστηρίξει τον σύντροφο της, Λίουις Χάμιλτον, η Κιμ Καρντάσιαν στάθηκε στην εκκίνηση πριν από τον αγώνα και όπως ήταν φυσικό όλοι περίμεναν να σταματήσει για μια σύντομη συνέντευξη με τον εμβληματικό δημοσιογράφο του Sky Sports και πρώην οδηγό της F1, Μάρτιν Μπραντλ.

Ωστόσο η επιχειρηματίας προφανώς δεν «έπιασε» το μήνυμα και αγνόησε τον Μάρτιν, οδηγώντας σε κατακραυγή από τους δυσαρεστημένους οπαδούς της F1.

Όπως καταγράφηκε σε βίντεο, ο Μάρτιν συστήνεται και ρωτάει την Κιμ: «Πώς είσαι σήμερα;» Η Κιμ δεν απάντησε αμέσως, ενώ κάποιος από την παρέα της φαίνεται να της ψιθυρίζει στο αυτί και τελικά αποφασίζει να προχωρήσει.

Kim and Khloe Kardashian have come under intense scrutiny after they purposely ignored a old age reporter that just wanted have a chat with them . They walked away while he was still talking 😬💔 pic.twitter.com/MHeXB9Jm8D — Diamie (fc catalyst 🔥🦅) (@Diamie_x) June 8, 2026

Εν τω μεταξύ, ο Μάρτιν είπε: «Κανονικά ο κόσμος κάνει μια γρήγορη συζήτηση μαζί μας, όπως απολαμβάνεις την F1; Εντάξει, Κιμ και Κλόε, οπότε δεν μιλάμε σήμερα. Μου αρέσει να πιστεύω ότι μπορεί να το κάνουν...»

Οι θαυμαστές της Formula 1 δεν ήταν και πολύ χαρούμενοι με το γεγονός. Όπως το έθεσε ένα άτομο στο Reddit: «Οι περισσότεροι θαυμαστές το βλέπουν αυτό ως αστείο, αλλά δεν αντικατοπτρίζει καλά την Κιμ για να είμαι ειλικρινής.»

Kim snubbed Martin Brundle so hard on the grid walk, even the cameras felt awkward🤣#f1#MonacoGP — Entitled _Milena (@MilenaGalaxy) June 7, 2026