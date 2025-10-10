Γιατί οι γονείς της Gen Χ κάνουν περισσότερο σεξ από τα παιδιά της Gen Ζ

Κάποτε οι νέοι ήταν οι βασιλιάδες του σεξ, της αλητείας και των μεθυσμένων φιλιών σε μπαρ.

Τώρα; Οι γονείς τους έχουν πάρει τη σκυτάλη και τρέχουν το ερωτικό μαραθώνιο σαν να μην υπάρχει αύριο. Ναι, καλά διάβασες.

Οι Boomers και οι millenials κάνουν περισσότερο σεξ από τη Gen Z. Και όχι, δεν είναι επειδή έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο - είναι επειδή έχουν περισσότερη διάθεση.

Οι γονείς δεν είναι όπως τους θυμάσαι

Η μέση συνταξιούχος δασκάλα καλλιτεχνικών σήμερα δεν πλέκει πουλόβερ. Έχει ροζ μαλλιά, φοράει ορμονικά επιθέματα και κάνει swipe σε εφαρμογές γνωριμιών με περισσότερη αυτοπεποίθηση απ’ ό,τι η κόρη της.



Και η Gen Z τι κάνει στο κρεβάτι της

Η Gen Z ενηλικιώθηκε μέσα σε πανδημίες, οικολογικές καταστροφές και dating apps που μοιάζουν περισσότερο με παιχνίδι ανταλλαγής προσώπων παρά με αναζήτηση συντρόφου.

Το φλερτ σε μπαρ θεωρείται «cringe», το αλκοόλ πλέον δεν είναι τρόπος διασκέδασης και η ιδέα του να κάνεις σεξ χωρίς να έχεις πρώτα συνδεθεί με τον άλλον κάπως δεν ταιριάζει σε αυτή την γενιά.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η Gen Z είναι η πιο αγχωμένη γενιά από τότε που ο Φρόιντ αποφάσισε ότι όλα ξεκινούν από τη μαμά.

ADHD, ASD, OCD—ένα αλφάβητο διαγνώσεων που συνοδεύεται από αντικαταθλιπτικά που κάνουν τη λίμπιντο να πηγαίνει διακοπές χωρίς επιστροφή.

Και για να είμαστε ειλικρινείς - ποιος έχει όρεξη για αυτό όταν ζεις με τους γονείς σου ή σε φοιτητικό δωμάτιο με τρία άτομα και έναν παπαγάλο;

Τι συμβαίνει με του boomers και τους Gen Xers

Από Tantra retreats μέχρι τριήμερα με MDMA, οι Boomers και οι Gen Xers κάνουν μια νέα σεξουαλική επανάσταση ή ανακάλυψη. Και δεν ντρέπονται καθόλου να το πουν.

Αντίθετα, το γιορτάζουν. Μερικοί μάλιστα κάνουν το πρώτο τους τρίο στα 61 και το ανακοινώνουν με περηφάνια στο μπαρ. Η Gen Z, από την άλλη, απλώς κοιτάζει με τρόμο και επιστρέφει στο TikTok.

