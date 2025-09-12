Γιατί οι γυναίκες ξοδεύουν περισσότερα χρήματα πριν από την περίοδο;

Όλες οι γυναίκες, κάθε μήνα της ζωής τους, έχουν να αντιμετωπίσουν την περίοδο. Πονοκέφαλοι, πόνοι στην κοιλιά, τη μέση και το στήθος, αυξημένη κόπωση, αδιαθεσία και φυσικά συνεχής αιμορραγία, είναι όσα πρέπει να διαχειριστούν, ενώ συγχρόνως εργάζονται, κάνουν δουλειές στο σπίτι, φροντίζουν τα παιδιά τους, τον σύντροφο/σύζυγο και ασχολούνται με τις εξωτερικές υποχρεώσεις. Και δεν είναι μόνο τα σωματικά συμπτώματα, αλλά και τα ψυχολογικά σκαμπανεβάσματα, που μας επηρεάζουν στον υπέρτατο βαθμό, τη στιγμή που πρέπει να συνεχίσουμε να δείχνουμε «κανονικές», γιατί για όλους τους άνδρες γύρω μας είναι μία ακόμη ημέρα.

