Γιατί σε παίρνει πάντα ο ύπνος δίπλα στον σύντροφό σου - Η επιστήμη έχει μια περίεργη απάντηση

Το να σε παίρνει ο ύπνος δίπλα στον σύντροφό σου δεν είναι απλώς μια τυχαία στιγμή χαλάρωσης ή ένδειξη κούρασης από την ημέρα που προηγήθηκε.

Στην πραγματικότητα, πρόκειται για μια βαθύτερη βιολογική αντίδραση του οργανισμού, που σχετίζεται με το πώς ο εγκέφαλος αντιλαμβάνεται την ασφάλεια και τη συναισθηματική σύνδεση.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr