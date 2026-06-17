Γιατί σε παίρνει πάντα ο ύπνος δίπλα στον σύντροφό σου - Η επιστήμη έχει μια περίεργη απάντηση

Το να σε παίρνει ο ύπνος δίπλα στον σύντροφό σου δεν είναι απλώς μια τυχαία στιγμή χαλάρωσης ή ένδειξη κούρασης από την ημέρα που προηγήθηκε.
Στην πραγματικότητα, πρόκειται για μια βαθύτερη βιολογική αντίδραση του οργανισμού, που σχετίζεται με το πώς ο εγκέφαλος αντιλαμβάνεται την ασφάλεια και τη συναισθηματική σύνδεση.
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