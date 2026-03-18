Γιώργος Δασκουλίδης: «Θέλω η γυναίκα να είναι γυναίκα και ο άντρας να είναι άντρας»

O Γιώργος Δασκουλίδης, μιλώντας στην κάμερα του «Happy Day» αναφέρθηκε σε παλαιότερη δήλωσή του όπου είχε υποστηρίξει ότι είναι άντρας παλαιάς κοπής, εξηγώντας τι εννοούσε.

«Παρεξηγήθηκα όταν είπα ότι είμαι άντρας παλαιάς κοπής. Εγώ είμαι άνθρωπος που μου αρέσει αυτό που έχουμε μάθει παραδοσιακά», είπε αρχικά ο γνωστός τραγουδιστής.

«Υπάρχει ο άντρας με τον ρόλο του στην οικογένεια και υπάρχει και η γυναίκα με τον ρόλο της. Αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ δουλεύω και η γυναίκα μου κάνει όλα τα άλλα. Εγώ κάνω δουλειές και στο σπίτι, μαγειρεύω, πλένω τα πιάτα, σφουγγαρίζω, δεν είναι εκεί το θέμα», πρόσθεσε ο ίδιος.

«Το θέμα είναι η συμπεριφορά του άντρα απέναντι στη γυναίκα και της γυναίκας απέναντι στον άντρα. Ο αμοιβαίος σεβασμός και ο αλληλοσεβασμός με τέτοιο τρόπο, ώστε να διαχωρίζονται οι ρόλοι.

Δεν μπορούν και οι δύο να είναι με τον ίδιο ρόλο. Έχουμε μπερδευτεί τον τελευταίο καιρό. Θέλω η γυναίκα να είναι γυναίκα και ο άντρας να είναι άντρας, το ουδέτερο δεν με αντιπροσωπεύει», ανέφερε στη συνέχεια ο Γιώργος Δασκουλίδης.