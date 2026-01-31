Καπουτζίδης στο Σόι Σου: 4+1 guest εμφανίσεις του που είχαμε ξεχάσει

Η guest εμφάνιση του Γιώργου Καπουτζίδη στο «Σόι Σου» έχει γίνει talk of the town πριν καν προβληθεί. Μάλιστα όπως πρόδωσε ο Σόλων Τσούνης, ο σεναριογράφος του «Παρά Πέντε» και των «Σαββατογεννημένων» πρόκειται να εμφανιστεί στην οικογένεια των Τριαντάφυλλων και όχι στον Χαμπέων αν και θα τον ήθελαν πολύ.

Το τηλεοπτικό κοινό ανυπομονεί να δει τον Γιώργο Καπουτζίδη σε μία κωμωδία που δεν υπογράφει ο ίδιος αν και δεν θα είναι η πρώτη φορά. Ο Γιώργος Καπουτζίδης έχει τιμήσει τις ελληνικές κωμωδίες κάνοντας guests σε μερικές από τις πιο επιτυχημένες.

5 σειρές που έχει κάνει guest ο Γιώργος Καπουτζίδης πριν το «Σόι σου»

Τα νούμερα (2023)

Στα «Νούμερα» του Φοίβου Δεληβοριά, ο Γιώργος Καπουτζίδης υποδύθηκε τον Χόρχε Καπουτζίδη που μαζί με τη σύζυγό του Νεφελίτα Φασούλη (Νεφέλη Φασούλη) ήταν ένα ζευγάρι Ελλήνων ηθοποιών-τραγουδιστών που διέπρεπαν στο Μεξικό ως πρωταγωνιστές τηλενουβέλας.

Μίλα μου βρώμικα (2009)

Στη σειρά «Μίλα μου βρώμικα» ο Γιώργος Καπουτζίδης ως «Δένος» εμφανίστηκε μαζί με τον καλό του φίλο Αργύρη Αγγέλου για να υποδυθούν τους εξολοθρευτές κατσαρίδων... μετά μουσικής!

Κόκκινο Δωμάτιο (2008)

Στο Κόκκινο Δωμάτιο ο Γιώργος Καπουτζίδης ενσάρκωσε τον Ασημάκη Μπακόλα, έναν συμπαθέστατο γεωπόνο, που παίρνει το βαλιτσάκι του, το περίστροφο του και μια βόμβα και σε μια κίνηση απελπισίας, πιάνει ομήρους πελάτες και προσωπικό του ξενοδοχείου...

Singles (2008)

Στη σειρά Singles ο Γιώργος Καπουτζίδης ενσάρκωσε τον νέο ψυχίατρο Παντελή, ο οποίος πέφτει πάνω στη Ράνια και τη Λίλα που έχουν πολλά νεύρα μετά την απαγόρευση του καπνίσματος και του τα μεταδίδουν!

Νταντά (2005)

Στη σειρά «Νταντά» του ΜΕGA ο Γιώργος Καπουτζίδης εμφανίστηκε ως Δρ. Παπασωτηρίου κουράροντας τη Μαίρη (Μαρία Λεκάκη).