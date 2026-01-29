Ο Γιώργος Καπουτζίδης στο «Σόι σου»: Η guest εμφάνιση–έκπληξη που περιμένει το κοινό

Μία μεγάλη τηλεοπτική έκπληξη ετοιμάζει ο Alpha για τους φανατικούς τηλεθεατές της επιτυχημένης οικογενειακής κωμωδίας «Το Σόι σου».

Ο Γιώργος Καπουτζίδης, ένας από τους πιο αγαπημένους ηθοποιούς και δημιουργούς της ελληνικής τηλεόρασης, πρόκειται να κάνει guest εμφάνιση στα επόμενα επεισόδια της σειράς, προκαλώντας ήδη τεράστια συζήτηση στο διαδίκτυο.

Η πρώτη «διαρροή» ήρθε μέσα από τα social media του σταθμού, όπου δημοσιεύτηκε ένα βίντεο με τους πρωταγωνιστές να σχολιάζουν τον μυστηριώδη νέο χαρακτήρα που αναμένεται να ανατρέψει τις ισορροπίες. Το κοινό άρχισε αμέσως να κάνει εικασίες, όμως η επιβεβαίωση δεν άργησε να έρθει.

Λίγες ώρες αργότερα, φωτογραφίες από τα γυρίσματα κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα, αποκαλύπτοντας τον Γιώργο Καπουτζίδη στο πλατό του «Σόι σου». Η παρουσία του αγαπημένου δημιουργού των «Παρά Πέντε» και «Σαββατογεννημένων» προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού, με τους χρήστες να μιλούν ήδη για ένα από τα πιο αναμενόμενα επεισόδια της σεζόν.

Οι φαν της σειράς περιμένουν με ανυπομονησία να δουν τον ρόλο που θα ενσαρκώσει και πώς θα «δέσει» με τη γνωστή, χαοτική αλλά λατρεμένη οικογένεια Χαμπέα–Τριανταφύλλου.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι η guest εμφάνιση του Γιώργου Καπουτζίδη στο «Σόι σου» έχει ήδη γίνει viral πριν καν προβληθεί. Και όλα δείχνουν πως το επεισόδιο θα συζητηθεί όσο λίγα.