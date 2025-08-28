Γιώργος Καράβας: «Είμαι ένας άνθρωπος που δεν του έχει έρθει τίποτα εύκολα στη ζωή του»

Ο Γιώργος Καράβας είναι ο παρουσιαστής του Exathlon που κάνει πρεμιέρα την ερχόμενη Κυριακή (31/8) στις 21.00 στον ΣΚΑΪ και ο ίδιος μίλησε στο περιοδικό OK! για τις σπουδές του στην Αθλητική Δημοσιογραφία, το μόντελινγκ, αλλά και τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν.

Όταν ακούστηκε το όνομά σου για την παρουσίαση του Exathlon, κάποιοι αναρωτήθηκαν «τι θέλει ένα μοντέλο σε αυτό τον ρόλο;». Λίγοι όμως θυμούνται ότι έχεις υπάρξει όχι μόνο αθλητής στο παρελθόν, αλλά έχεις σπουδάσει και Αθλητική Δημοσιογραφία.

Τελειώνοντας το σχολείο, σπούδασα για δύο χρόνια Αθλητική Δημοσιογραφία. Μετά το πέρας των σπουδών, για ένα εξάμηνο, οκτάμηνο, δεν θυμάμαι ακριβώς, άσκησα το συγκεκριμένο επάγγελμα.

Είχα κάνει ρεπορτάζ, είχα πάρει συνεντεύξεις από διάφορους Ολυμπιονίκες -Κόκκα, Μπακογιάννη, Κακλαμανάκη, Λεωνίδη κ.ά.- για μια εκπομπή που παρουσίαζε η Γιάννα Νταρίλη στο δορυφορικό κανάλι της ΕΡΤ για τον απόδημο ελληνισμό. Δεν έχω πολύχρονη εμπειρία, αλλά έχω κάνει αυτή τη δουλειά.

Όλα μου τα παιδικά χρόνια και η εφηβεία είχαν σχέση με τον αθλητισμό, και μάλιστα με διπλές προπονήσεις. Προσπαθώ να σέβομαι και το σώμα μου και το πνεύμα μου.

Συνεχίζω να είμαι αθλητής, όχι στο επίπεδο που ήμουν πιο νέος, αλλά τέσσερις με πέντε φορές την εβδομάδα φροντίζω να κάνω κάτι για το σώμα μου. Έχω αναφερθεί ξανά σε αυτή την περίοδο, αλλά –δικαιολογημένα, αν με ρωτάς– η βαρύτητα έπεφτε στο άλλο κομμάτι, όπου είχα κάνει μια πορεία τα τελευταία χρόνια.

Ξέρουμε ότι έχεις συνεργαστεί με διεθνείς οίκους, όπως ο Hermès. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα φαντάζομαι ότι δεν ήταν πολύ εύκολο.

Δύσκολα ένας άντρας, ιδίως, μπορεί να βιοποριστεί ικανοποιητικά από το μόντελινγκ. Καταρχάς για μένα πια δεν είναι θέμα φύλου. Κάποτε η Ελλάδα είχε πολλές δουλειές για τις γυναίκες μοντέλα. Για τους άντρες δεν ήταν ποτέ εύκολα.

Αλλά κι εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν του έχει έρθει τίποτα εύκολα στη ζωή του. Έχω ξεκινήσει από το μηδέν. Κατάγομαι από μια οικογένεια που ήταν ούτε φτωχή ούτε πλούσια. Οι γονείς μου μου πρόσφεραν ό,τι μπορούσαν. Κάθε άνθρωπος όμως διανύει μόνος του τη διαδρομή του.

Οι τελικές αποφάσεις που καλείσαι να πάρεις για να σπρώξεις τον εαυτό σου να βγει μπροστά, να μείνεις εκεί που είσαι ή να κάνεις ένα βήμα πίσω ανήκουν σε σένα.