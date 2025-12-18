Γιώργος Καρτελιάς: Έξι μέρες στη ΜΕΘ μετά από έμφραγμα

Δύσκολη περιπέτεια υγείας για τον ραδιοφωνικό παραγωγό και πρώην παρουσιαστή του Breakfast@Star Γιώργο Καρτελιά. Όπως έγινε γνωστό, χρειάστηκε να νοσηλευτεί στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για έξι ημέρες, παραμένοντας στο νοσοκομείο για 15 ημέρες συνολικά.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γιώργος Καρτελιάς εισήχθη στο νοσοκομείο στις 22 Νοεμβρίου και πήρε εξιτήριο στις 4 Δεκεμβρίου. Όλα ξεκίνησαν ενώ βρισκόταν στη δουλειά όταν ένιωσε έντονους ασυνήθιστους πόνους στο στήθος και στο χέρι και εφίδρωση και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο όπου οι γιατροί τον ενημέρωσαν ότι περνούσε έμφραγμα και οδηγήθηκε στο χειρουργείο. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης παρουσιάστηκε επιπλοκή που δυσκόλεψε την κατάσταση υγείας του.

Μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα», ο Γιώργος Καρτελιάς αναφέρθηκε στη δύσκολη κατάσταση που βίωσε με την υγεία του. «Ήμουν στο γραφείο, έκανα δουλειά και ξαφνικά ένιωσα έναν πόνο στο στήθος.

Σκέφτηκα ότι θα είναι κάτι μυϊκό, ίσως η καρδιά. Ένιωσα και ένα μούδιασμα στο χέρι. Γύρισα στο σπίτι και είπα στη σύζυγό μου ότι μάλλον περνάω έμφραγμα.

Πήγα στο νοσοκομείο. Δεν έχασα τις αισθήσεις μου καθόλου, συνομιλούσα με τις νοσοκόμες και μάλιστα το είχα πάρει λίγο στο “ψιλό”, στον χαβαλέ. Πρέπει να πηγαίνουμε στο νοσοκομείο και να μιλάμε με τον γιατρό μας, ειδικά σε περίεργους και δυνατούς πόνους», ανέφερε ο Γιώργος Καρτελιάς στην Κατερίνα Καινούργιου.

