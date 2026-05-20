Ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε το τέλος του Survivor: Ο Σταύρος Φλώρος παίρνει το έπαθλο των 250.000 ευρώ

Η αυλαία έπεσε πρόωρα για το Survivor, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου στον Άγιο Δομίνικο.
Το ατύχημα που σημειώθηκε στη θάλασσα είχε ως αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό του αριστερού του ποδιού, ενώ ο παίκτης έχει μεταφερθεί στο Μαϊάμι για περαιτέρω ιατρική αποκατάσταση στον δεξί αστράγαλο.
Στο επεισόδιο που προβλήθηκε διάρκειας περίπου 20 λεπτών, ο παρουσιαστής Γιώργος Λιανός αναφέρθηκε στο περιστατικό, εξηγώντας τις συνθήκες του τραυματισμού και υπογραμμίζοντας την ψυχραιμία και τον ηρωισμό του Μάνου Μαλλιαρού, ο οποίος βρισκόταν μαζί του τη στιγμή του ατυχήματος.
Διαβάστε ακόμα: Survivor τέλος! Η επίσημη ανακοίνωση του ΣΚΑΪ και το τελευταίο συμβούλιο
Παράλληλα, εκπρόσωποι της παραγωγής τόνισαν ότι η Acun Medya και ο τηλεοπτικός σταθμός θα σταθούν στο πλευρό του Σταύρου Φλώρου, ανακοινώνοντας μάλιστα ότι το χρηματικό έπαθλο των 250.000 ευρώ θα αποδοθεί σε εκείνον, ως έναν «Survivor της πραγματικής ζωής».
Μετά την ενημέρωση για τη διακοπή των γυρισμάτων, οι παίκτες απηύθυναν μηνύματα στήριξης προς τον τραυματισμένο συμπαίκτη τους, δηλώνοντας πως έχουν πλέον ενωθεί ως μία ομάδα, πέρα από διαχωρισμούς και ανταγωνισμούς.
- Αραβικά ΜΜΕ: Κοντά σε συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν - Ίσως να ανακοινωθεί τις επόμενες 24 ώρες
- Σταύρος Φλώρος: Ποιος είναι ο Έλληνας γιατρός που τον έχει αναλάβει στο Μαϊάμι - Τα νεότερα για την υγεία του
- Θα μπορούσε η οσμή στην Αττική να οφείλεται σε προπάνιο ή βουτάνιο; Ακόμη ένα σενάριο που μπαίνει στο τραπέζι
- «Αυτό είναι η Ελλάδα, ρε δεν ντρέπεστε λίγο;» Το ομοφοβικό σχόλιο Μπέου για Akyla και Καπουτζίδη
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.