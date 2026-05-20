Ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε το τέλος του Survivor: Ο Σταύρος Φλώρος παίρνει το έπαθλο των 250.000 ευρώ

Η αυλαία έπεσε πρόωρα για το Survivor, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου στον Άγιο Δομίνικο.

Το ατύχημα που σημειώθηκε στη θάλασσα είχε ως αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό του αριστερού του ποδιού, ενώ ο παίκτης έχει μεταφερθεί στο Μαϊάμι για περαιτέρω ιατρική αποκατάσταση στον δεξί αστράγαλο.

Στο επεισόδιο που προβλήθηκε διάρκειας περίπου 20 λεπτών, ο παρουσιαστής Γιώργος Λιανός αναφέρθηκε στο περιστατικό, εξηγώντας τις συνθήκες του τραυματισμού και υπογραμμίζοντας την ψυχραιμία και τον ηρωισμό του Μάνου Μαλλιαρού, ο οποίος βρισκόταν μαζί του τη στιγμή του ατυχήματος.

Παράλληλα, εκπρόσωποι της παραγωγής τόνισαν ότι η Acun Medya και ο τηλεοπτικός σταθμός θα σταθούν στο πλευρό του Σταύρου Φλώρου, ανακοινώνοντας μάλιστα ότι το χρηματικό έπαθλο των 250.000 ευρώ θα αποδοθεί σε εκείνον, ως έναν «Survivor της πραγματικής ζωής».

Μετά την ενημέρωση για τη διακοπή των γυρισμάτων, οι παίκτες απηύθυναν μηνύματα στήριξης προς τον τραυματισμένο συμπαίκτη τους, δηλώνοντας πως έχουν πλέον ενωθεί ως μία ομάδα, πέρα από διαχωρισμούς και ανταγωνισμούς.