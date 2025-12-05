Μενού

Γιώργος Λιβάνης: «Έχω μπλοκάρει τον Πέτρο Κωστόπουλο - Στο Greek Idol ήταν ένας ρόλος»

Ο τραγουδιστής Γιώργος Λιβάνης, δεν δίστασε να σχολιάσει την κριτική που του έκανε ο Πέτρος Κωστόπουλος στο Greek Idol ενώ αποκάλυψε το αν έχουν σχέση σήμερα.

Ο τραγουδιστής Γιώργος Λιβάνης, σε συνέντευξη του «ταξίδεψε» πίσω, στα χρόνια του Greek Idol και σχολίασε μεταξύ άλλων τον Πέτρο Κωστόπουλο, τον τότε κριτή του στο μουσικό σόου. 

Συγκεκριμένα, φιλοξενήθηκε στον Φάνη Λαμπρόπουλο και στον ΣΚΑΙ, και δήλωσε: «Νομίζω πως δεν έχει κρατήσει την ίδια γνώμη με τότε ο Πέτρος Κωστόπουλος. Τον έχω δει σε δυο, τρεις κοινωνικές εκδηλώσεις, έχουμε πει γεια. Να σου πω κάτι; Θεωρώ ότι ήταν ένας ρόλος. Κάτι έπρεπε να πούνε τότε. Νομίζω ότι ξέφυγε λίγο η κριτική που μου έκανε.

 

Κι επειδή μετά ήθελε να πείσει, έβαζε κι άλλα επιχειρήματα και του έλεγε η Έλλη Κοκκίνου, “δεν είναι αυτό που λες”. Αλλά εντάξει οκ. Θα σου πω κάτι, είναι γούστα οι φωνές. Τέλος πάντων, τον έχω μπλοκάρει!», είπε ο Γιώργος Λιβάνης.

