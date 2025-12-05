Γιώργος Λιβάνης: «Έχω μπλοκάρει τον Πέτρο Κωστόπουλο - Στο Greek Idol ήταν ένας ρόλος»

Ο τραγουδιστής Γιώργος Λιβάνης, σε συνέντευξη του «ταξίδεψε» πίσω, στα χρόνια του Greek Idol και σχολίασε μεταξύ άλλων τον Πέτρο Κωστόπουλο, τον τότε κριτή του στο μουσικό σόου.
Συγκεκριμένα, φιλοξενήθηκε στον Φάνη Λαμπρόπουλο και στον ΣΚΑΙ, και δήλωσε: «Νομίζω πως δεν έχει κρατήσει την ίδια γνώμη με τότε ο Πέτρος Κωστόπουλος. Τον έχω δει σε δυο, τρεις κοινωνικές εκδηλώσεις, έχουμε πει γεια. Να σου πω κάτι; Θεωρώ ότι ήταν ένας ρόλος. Κάτι έπρεπε να πούνε τότε. Νομίζω ότι ξέφυγε λίγο η κριτική που μου έκανε.
Κι επειδή μετά ήθελε να πείσει, έβαζε κι άλλα επιχειρήματα και του έλεγε η Έλλη Κοκκίνου, “δεν είναι αυτό που λες”. Αλλά εντάξει οκ. Θα σου πω κάτι, είναι γούστα οι φωνές. Τέλος πάντων, τον έχω μπλοκάρει!», είπε ο Γιώργος Λιβάνης.
- Οι σιωπηλές γκρίνιες για τον εξώστη, το βραδινό κουίζ του Τσακαλώτου και το κινητό του ΠτΔ με το φιδάκι
- Απίστευτες εικόνες στον Άλιμο: Αυτοκίνητα επιπλέουν σε δρόμους - χειμάρρους
- Νεφέλη Μεγκ για Καινούργιου: «Εφόσον έμεινε έγκυος και παντρεύεται, ξέρω ότι κι εγώ δεν θα μείνω στο ράφι»
- Άκης Πετρετζίκης: Η επιστροφή-απόλυτη βόμβα στο MasterChef δεν πρέπει πλέον να θεωρείται απίθανη
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.