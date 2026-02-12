Παραμένει νοσηλευόμενος για ένα ακόμα 24ωρο ο Γιώργος Μαζωνάκης, καθώς εμφάνισε πυρετό και πόνο στο στομάχι, ενώ υποβάλλεται σε εξετάσεις.

Όπως ανέφερε η εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, έξω από το δωμάτιο του δημοφιλούς τραγουδιστή υπάρχει φύλαξη security από το νοσοκομείο, επί 24ώρου βάσεως.

Ο λόγος έχει να κάνει με την ιδιωτικότητα που επιθυμεί ο Γιώργος Μαζωνάκης, αλλά και επειδή είναι δημόσιο πρόσωπο η διοίκηση της κλινικής αποφάσισε να μην υπάρχει καμία ενόχληση από θαυμαστές και άλλους ασθενείς.

Σε ό,τι αφορά την πορεία της υγείας του τραγουδιστή, δεν αναμένεται να δοθεί ούτε σήμερα εξιτήριο, καθώς θα πρέπει να υποβληθεί σε νέο γύρο εξετάσεων, ωστόσο οι θεράποντες ιατροί φέρονται να μην έχουν βρει κάτι.