Γιώργος Μαζωνάκης: Σπάει τη σιωπή του στο Instagram – «Θα μιλήσω για όλα»

Μια αναπάντεχη ανάρτηση έκανε ο Γιώργος Μαζωνάκης στα social media. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης ανακοίνωσε πως είναι έτοιμος να σπάσει τη σιωπή του και να μιλήσει ανοιχτά για όλα όσα απέφευγε να τοποθετηθεί μέχρι σήμερα.
Ο τραγουδιστής ξεκαθάρισε πως θα τα πει όλα «χωρίς φίλτρο», παρακάμπτοντας πλήρως τη μεσολάβηση τηλεοπτικών καναλιών, εφημερίδων ή δημοσιογράφων. Μάλιστα, άφησε αιχμές για το παρελθόν, τονίζοντας πως η υπερβολική του ευγένεια ήταν αυτή που παραλίγο να τον καταστρέψει.
Αν και δεν κατονόμασε τα συγκεκριμένα ζητήματα που έχουν προκύψει, ο Γιώργος Μαζωνάκης έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα μέσα από το βίντεό του στο Instagram:
«Κυρίες και Κύριοι στη ζωή με διέκρινε μία ευγένεια, η οποία παραλίγο να με καταστρέψει. Εννοώντας ότι τα πράγματα που μου ανήκαν, περίμενα να μου δοθούν από μόνα τους και όχι να τα διεκδικήσω εγώ. Για να μη στενοχωρήσω τους άλλους, να μην τους ξεβολέψω, να πάω κόντρα στα δεδομένα τους.
Έτσι λοιπόν μέσα από τον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, θα μιλήσω για όλα αυτά που δεν έχω τοποθετηθεί μέχρι τώρα, χωρίς κανέναν δημοσιογράφο, χωρίς κανένα κανάλι, χωρίς καμιά εφημερίδα. ΄Έτσι όπως είναι, χωρίς φίλτρο…».
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