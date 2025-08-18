Ο Γιώργος Μαζωνάκης αναμένεται να πάρει εξιτήριο σήμερα Δευτέρα (18/8) - σύμφωνα με τον δικηγόρο του - όπως ανέφερε η εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα».

Ο γνωστός τυραγουδιστής νοσηλεύεται για πέμπτο 24ωρο στο Δρομοκαϊτειο και η όχι και τόσο απλή νομική διαδικασία για το εξιτήριο έχει ξεκινήσει από την Πέμπτη (14/8).

Σύμφωνα με την πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1, δύο ψυχίατροι θα εξετάσουν ξανά σήμερα τον Γιώργο Μαζωνάκη, θα γράψουν μια έκθεση, την οποία θα στείλουν στον εισαγγελέα και εκείνος θα αποφασίσει εάν θα άρει το μέτρο της ακούσιας νοησλείας ή όχι.

Σε περίπτωση που δεν αρθεί το μέτρο, τότε μέσα στο δεκαήμερο από την πρώτη ημέρα νοσηλείας του Γιώργου Μαζωνάκη θα πρέπει να γίνει δικαστήριο, το οποίο θα κληθεί να αποφασίσει εάν θα συνεχιστεί η νοσηλεία του ή όχι.

Όσον αφορά δε το ενδεχόμενο να μεταφερθεί σε ιδιωτική κλινική, αυτό θα μπορούσε να γίνει μόνο σε περίπτωση που το επιθυμούσε ο ίδιος ο Γιώργος Μαζωνάκης όπου με άλλα λόγια θα μιλούσαμε για εκούσια νοσηλεία, κάτι που δεν ισχύει στην περίπτωση του γνωστού τραγουδιστή.

Γιώργος Μαζωνάκης: Το μήνυμά του

Μέσω του δικηγόρου του, σύμφωνα με το Star, ο Γιώργος Μαζωνάκης δήλωσε: «Ο προσωρινός μου εγκλεισμός εδώ στο Δρομοκαΐτειο έγινε χωρίς να ερωτηθώ και ερήμην μου.

Δεν πάσχω από κανένα ψυχικό νόσημα που να χρήζει ψυχιατρικής φροντίδας και που μπορεί να με καταστήσει επικίνδυνο είτε για τον εαυτό μου είτε για τρίτους. Υπήρξε άθλια μεθόδευση πίσω από αυτή τη δοκιμασία.

Σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου, θαυμαστές, συνεργάτες, φίλους, τους επιχειρηματίες του Fever για την αμέριστη συμπαράσταση, για τη στήριξη και την αγάπη που μου δείχνετε αυτή τη δύσκολη προσωπική μου στιγμή.

Νιώθω ευγνώμων και σας υπόσχομαι ότι σύντομα θα είμαι κοντά σας».