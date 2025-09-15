Γιώργος Μαζωνάκης και Φοίβος Δεληβοριάς ανακοίνωσαν συνεργασία - έκπληξη: «Η Ταράτσα του Μαζώ»

Συνεργασία έκπληξη ανακοίνωσε ο Φοίβος Δεληβοριάς, ο οποίος αποκάλυψε ότι θα εμφανιστεί μαζί με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Στην ανάρτησή του στα social media αναφέρει: «Πώς θα σας φαινόταν αν η παράστασή μας της Τετάρτης 1 Οκτωβρίου γινόταν στην "Ταράτσα του Μαζώ"; Νομίζω δεν χρειάζεται να πω περισσότερα.

Κάτι μαγικό έρχεται, "ένα θαύμα" που λέει κι ο φίλος μου. Στο Άλσος θα περασουμε παρέα αυτό το στάδιο, γιατί ανήκουμε σε μας -και στα όνειρά μας Γιώργο Μαζωνάκη».