Μενού

Γιώργος Μαζωνάκης και Φοίβος Δεληβοριάς ανακοίνωσαν συνεργασία - έκπληξη: «Η Ταράτσα του Μαζώ»

Συνεργασία έκπληξη ανακοίνωσαν Γιώργος Μαζωνάκης και Φοίβος Δεληβοριάς.

Reader symbol
Newsroom
Μαζωνάκης Δελοιβοριάς
Γιώργος Μαζωνάκης και Φοίβος Δελοιβοριάς | Φοίβος Δεληβοριάς/Foivos Delivorias / Facebook
  • Α-
  • Α+

Συνεργασία έκπληξη ανακοίνωσε ο Φοίβος Δεληβοριάς, ο οποίος αποκάλυψε ότι θα εμφανιστεί μαζί με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Στην ανάρτησή του στα social media αναφέρει: «Πώς θα σας φαινόταν αν η παράστασή μας της Τετάρτης 1 Οκτωβρίου γινόταν στην "Ταράτσα του Μαζώ"; Νομίζω δεν χρειάζεται να πω περισσότερα.

Κάτι μαγικό έρχεται, "ένα θαύμα" που λέει κι ο φίλος μου. Στο Άλσος θα περασουμε παρέα αυτό το στάδιο, γιατί ανήκουμε σε μας -και στα όνειρά μας Γιώργο Μαζωνάκη».

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

LIFESTYLE