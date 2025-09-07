Γιώργος Μαζωνάκης: «Οι αδερφές του απειλούσαν τον γιατρό με μηνύσεις» είπε ο δικηγόρος του

Συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό Real FM παραχώρησε ο Γιώργος Μερκουλίδης, δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, αποκαλύπτοντας μεταξύ άλλων πως οι αδερφές του φέρεται να απείλησαν τον γιατρό του Ψυχιατρικού Νοσοκομείο Αττικής (Δρομοκαΐτειο), όπου νοσηλεύτηκε ο γνωστός τραγουδιστής, με μηνύσεις.

«Τη Δευτέρα 18 Αυγούστου που είχα βρεθεί στο Δρομοκαΐτειο, προκειμένου να βγει ο Γιώργος, είδα και τις δύο αδελφές του, οι οποίες βρίσκονταν έξω από το γραφείο του γιατρού και τον απειλούσαν με μηνύσεις σε περίπτωση που εκείνος υπογράψει για να αφεθεί ελεύθερος ο Γιώργος» ανέφερε αρχικά ο δικηγόρος του τραγουδιστή.

«Το επιχείρημά τους ήταν ότι κινδύνευε η σωματική τους ακεραιότητα από τον αδελφό τους» είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Μερκουλίδης.

Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη υποστήριξε ότι ζήτησαν τον εγκλεισμό του, γιατί ανησυχούσαν για την ψυχική υγεία. Ο δικηγόρος του τραγουδιστή έχει κάνει γνωστό ότι θα κινηθούν νομικά εναντίον τους.