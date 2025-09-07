Γιώργος Μαζωνάκης: «Οι αδερφές του απειλούσαν τον γιατρό με μηνύσεις» είπε ο δικηγόρος του

Συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό Real FM παραχώρησε ο Γιώργος Μερκουλίδης, δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, αποκαλύπτοντας μεταξύ άλλων πως οι αδερφές του φέρεται να απείλησαν τον γιατρό του Ψυχιατρικού Νοσοκομείο Αττικής (Δρομοκαΐτειο), όπου νοσηλεύτηκε ο γνωστός τραγουδιστής, με μηνύσεις.
«Τη Δευτέρα 18 Αυγούστου που είχα βρεθεί στο Δρομοκαΐτειο, προκειμένου να βγει ο Γιώργος, είδα και τις δύο αδελφές του, οι οποίες βρίσκονταν έξω από το γραφείο του γιατρού και τον απειλούσαν με μηνύσεις σε περίπτωση που εκείνος υπογράψει για να αφεθεί ελεύθερος ο Γιώργος» ανέφερε αρχικά ο δικηγόρος του τραγουδιστή.
«Το επιχείρημά τους ήταν ότι κινδύνευε η σωματική τους ακεραιότητα από τον αδελφό τους» είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Μερκουλίδης.
Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη υποστήριξε ότι ζήτησαν τον εγκλεισμό του, γιατί ανησυχούσαν για την ψυχική υγεία. Ο δικηγόρος του τραγουδιστή έχει κάνει γνωστό ότι θα κινηθούν νομικά εναντίον τους.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.