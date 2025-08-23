Γιώργος Μαζωνάκης: Πήγε για κούρεμα λίγες ημέρες μετά το εξιτήριο

Ο Γιώργος Μαζωνάκης πήρε και επίσημα προχθές Πέμπτη (21/8) το εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο μετά από τετραήμερη ακούσια νοσηλεία και αφού είχε προηγηθεί εισαγγελική εντολή για την εισαγωγή του στην ψυχιατρική κλινική.
Μετά το βίντεο που είχε ποστάρει ο δημοφιλής τραγουδιστής και το οποίο είχε τραβήξει κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του, σήμερα ο Γιώργος Μαζωνάκης θέλησε να μοιραστεί μέσω insta story με τους followers του μια στιγμή από την ημέρα του και συγκεκριμένα από την επίσκεψή του στο κουρείο.
Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.