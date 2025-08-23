Γιώργος Μαζωνάκης: Πήγε για κούρεμα λίγες ημέρες μετά το εξιτήριο

Ο Γιώργος Μαζωνάκης πήρε και επίσημα προχθές Πέμπτη (21/8) το εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο μετά από τετραήμερη ακούσια νοσηλεία και αφού είχε προηγηθεί εισαγγελική εντολή για την εισαγωγή του στην ψυχιατρική κλινική.

Μετά το βίντεο που είχε ποστάρει ο δημοφιλής τραγουδιστής και το οποίο είχε τραβήξει κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του, σήμερα ο Γιώργος Μαζωνάκης θέλησε να μοιραστεί μέσω insta story με τους followers του μια στιγμή από την ημέρα του και συγκεκριμένα από την επίσκεψή του στο κουρείο.

Γιώργος Μαζωνάκης | @georgemazonakis - Instagram