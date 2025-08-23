Μενού

Γιώργος Μαζωνάκης: Πήγε για κούρεμα λίγες ημέρες μετά το εξιτήριο

Το insta story που ανέβασε ο Γιώργος Μαζωνάκης μέσα από το κουρείο δύο μέρες αφότου πήρε και επίσημα το εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο.

Reader symbol
Newsroom
Γιώργος Μαζωνάκης Κούρεμα
IG
  • Α-
  • Α+

Ο Γιώργος Μαζωνάκης πήρε και επίσημα προχθές Πέμπτη (21/8) το εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο μετά από τετραήμερη ακούσια νοσηλεία και αφού είχε προηγηθεί εισαγγελική εντολή για την εισαγωγή του στην ψυχιατρική κλινική.

Μετά το βίντεο που είχε ποστάρει ο δημοφιλής τραγουδιστής και το οποίο είχε τραβήξει κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του, σήμερα ο Γιώργος Μαζωνάκης θέλησε να μοιραστεί μέσω insta story με τους followers του μια στιγμή από την ημέρα του και συγκεκριμένα από την επίσκεψή του στο κουρείο. 

Γιώργος Μαζωνάκης
Γιώργος Μαζωνάκης | @georgemazonakis - Instagram

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

LIFESTYLE