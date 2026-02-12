Γιώργος Μαζωνάκης: Στο χειρουργείο το Σάββατο ο τραγουδιστής

Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος πρόκειται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου.

Το Metropolitan Hospital εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την κατάσταση της υγείας του γνωστού τραγουδιστή, διευκρινίζοντας ότι η επέμβαση αφορά πέτρα στη χολή.

Ο καλλιτέχνης εισήχθη στο νοσοκομείο την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, παρουσιάζοντας συμπτώματα εμπύρετης ίωσης και κοιλιακού άλγους. Κατά τον κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώθηκε τυχαίο εύρημα χολολιθίασης, το οποίο θα αντιμετωπιστεί χειρουργικά.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση:

«Ο κ. Γεώργιος Μαζωνάκης εισήχθη στις 10/02/2026 στο Metropolitan Hospital στο Φάληρο, με συμπτώματα εμπύρετου ίωσης και κοιλιακού άλγους. Κατά τον κλινικό εργαστηριακό έλεγχο, διαπιστώθηκε τυχαίο εύρημα χολολιθίασης. Θα αντιμετωπιστεί χειρουργικά το Σάββατο 14/02/2026.

Ο θεράπων ιατρός

κ. Χρήστος Ζαφειρίου»

Τι είναι η χολολιθίαση

Η χολολιθίαση είναι η παρουσία λίθων (χολόλιθων) μέσα στη χοληδόχο κύστη ή στα εξωηπατικά χοληφόρα. Αποτελεί συχνή πάθηση, καθώς εμφανίζεται περίπου στο 10% του πληθυσμού, με διαφοροποιήσεις από χώρα σε χώρα (π.χ. στη Χιλή φτάνει το 30%, ενώ στην Ελλάδα κυμαίνεται στο 5–6%).

Τι είναι οι χολόλιθοι

Οι χολόλιθοι αποτελούνται από συστατικά της χολής, όπως:

χοληστερόλη

χολερυθρίνη

άλατα ασβεστίου

βλέννα

Ανάλογα με τη σύστασή τους διακρίνονται σε:

Χοληστερινικούς (λευκωποί)

Χολερυθρινικούς (μαύροι ή γεώχροοι)

Μικτούς

Οι μικτοί λίθοι αποτελούν περίπου το 80% των περιπτώσεων. Αν και οι καθαρά χοληστερινικοί λίθοι είναι σπάνιοι, η χοληστερόλη συμμετέχει ως βασικό συστατικό στα τρία τέταρτα όλων των χολόλιθων.

Πώς σχηματίζονται

Οι λίθοι δημιουργούνται σχεδόν πάντα μέσα στη χοληδόχο κύστη και σπανιότερα στα ενδοηπατικά ή εξωηπατικά χοληφόρα. Ωστόσο, μπορούν να μετακινηθούν και να προκαλέσουν απόφραξη των χοληφόρων αγγείων.

Κύριοι παράγοντες σχηματισμού είναι:

Η παρατεταμένη στάση της χολής στη χοληδόχο κύστη, λόγω μειωμένης κινητικότητας ή ανεπαρκών συσπάσεων του τοιχώματός της.

Η ύπαρξη “πυρήνα” σχηματισμού, δηλαδή μιας εστίας γύρω από την οποία συσσωρεύονται τα συστατικά της χολής. Τέτοια εστία μπορεί να είναι βλέννα, συσσωματώματα βακτηρίων, παράσιτα ή νεκρά κύτταρα.

Η κατανόηση των μηχανισμών αυτών είναι σημαντική, καθώς η χολολιθίαση μπορεί να παραμείνει ασυμπτωματική, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει κολικό, φλεγμονή ή επιπλοκές που απαιτούν χειρουργική αντιμετώπιση.