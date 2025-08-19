Γιώργος Μαζωνάκης: «Θέλει να φύγει κάθε σκιά από το πρόσωπό του» λέει ο δικηγόρος του

Ο Γιώργος Μαζωνάκης πήρε εξιτήριο χθες Δευτέρα (18/8) από το Δρομοκαΐτειο μετά από τετραήμερη ακούσια νοσηλεία και ο δικηγόρος του, Γιώργος Μαρκουλίδης μίλησε στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» και περιέγραψε τις πρώτες ώρες του τραγουδιστή μετά το εξιτήριο, αλλά και τι σκοπεύει να κάνει από εδώ και στο εξής.

Σύμφωνα, λοιπόν, με όσα ανέφερε ο δικηγόρος στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1, χθες ο γνωστός τραγουδιστής πήγε σπίτι του και στη συνέχεια οι δυο τους πήγαν για φαγητό.

Όπως δήλωσε ο κ. Μερκουλίδης, ο Γιώργος Μαζωνάλης βρίσκεται σε αρκετά καλή κατάσταση δεδομένης της κατάστασης και προσπαθεί να διαχειριστεί με ψυχραιμία την περιπέτεια που βίωσε.

Η δημοσιογράφος της εκπομπής, Σοφία Νεφέλη Κατσούλη, ανέφερε ακόμα σχετικά με το θέμα:

«Επιβεβαιώνει ο δικηγόρος ότι θα προχωρήσει σε περαιτέρω εξετάσεις ο Γιώργος Μαζωνάκης για να κλείσει αυτό που προβλέπει η σχετική νομοθεσία.

Θέλει να φύγει κάθε σκιά από το πρόσωπό του και τυχόν εικασίες αναφορικά με την ψυχική του υγεία.

Πέρα από την πικρία και την απογοήτευση που έχει για την ακούσια νοσηλεία του, είναι σε πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση».