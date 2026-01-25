Γιώργος Μαζωνάκης: Τραγούδησε α καπέλα μετά από απρόοπτο στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται

Ένα απρόοπτο είχε χθες (24/1) το βράδυ ο Γιώργος Μαζωνάκης στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται, αλλά ο δημοφιλής τραγουδιστής δεν πτοήθηκε καθόλου, ίσα ίσα κατάφερε να χαρίσει μια μοναδική στιγμή στους θαμώνες.
Διαβάστε επίσης - Σταμάτης Γονίδης: «Έχω δει παιδί για μήνες σε κώμα, να του λέω τραγούδι μου στ’ αυτί και να σηκώνεται επάνω»
Όταν λοιπόν, λόγω τεχνικού προβλήματος, τα φώτα έσβησαν και το μικρόφωνο σταμάτησε να λειτουργεί, ο Γιώργος Μαζωνάκης μάζεψε γύρω του τους μουσικούς του, ζήτησε από τους θαμώνες να χτυπούν παλαμάκια και τραγούδησε α καπέλα το κομμάτι «Υπάρχω» του Στέλιου Καζαντζίδη.
Μάλιστα, ο Γιώργος Μαζωνάκης συνέχισε να διασκεδάζει τον κόσμο, μέχρις ότου αποκατασταθεί το πρόβλημα που είχε προκύψει.
- Δολοφονία στη Γλυφάδα: Νεκρός άνδρας σε πορτ παγκάζ αυτοκινήτου – Συνελήφθη ο γιος του
- Πάνος Ρούτσι: «Γενική απεργία 27 με 28 Φλεβάρη, να τελειώνουμε με αυτή την κυβέρνηση»
- Ο Τραμπ θέλει «κομμάτι» και από την Αλβανία: Συναγερμός από ενώσεις για το νησί Σάσων
- Έγκλημα στη Ζάκυνθο: Η 19χρονη που ξεκλήρισε την οικογένειά της για να το σκάσει με τον παππού της
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.