Γιώργος Μαζωνάκης: Τραγούδησε α καπέλα μετά από απρόοπτο στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται

Όταν έσβησαν τα φώτα στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται ο Γιώργος Μαζωνάκης, εκείνος δεν πτοήθηκε και τραγούδησε α καπέλα το «Υπάρχω» του Στέλιου Καζαντζίδη.

Γιώργος Μαζωνάκης
Γιώργος Μαζωνάκης | NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
Ένα απρόοπτο είχε χθες (24/1) το βράδυ ο Γιώργος Μαζωνάκης στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται, αλλά ο δημοφιλής τραγουδιστής δεν πτοήθηκε καθόλου, ίσα ίσα κατάφερε να χαρίσει μια μοναδική στιγμή στους θαμώνες.

Όταν λοιπόν, λόγω τεχνικού προβλήματος, τα φώτα έσβησαν και το μικρόφωνο σταμάτησε να λειτουργεί, ο Γιώργος Μαζωνάκης μάζεψε γύρω του τους μουσικούς του, ζήτησε από τους θαμώνες να χτυπούν παλαμάκια και τραγούδησε α καπέλα το κομμάτι «Υπάρχω» του Στέλιου Καζαντζίδη.

Μάλιστα, ο Γιώργος Μαζωνάκης συνέχισε να διασκεδάζει τον κόσμο, μέχρις ότου αποκατασταθεί το πρόβλημα που είχε προκύψει.

 

