Σταμάτης Γονίδης: «Έχω δει παιδί για μήνες σε κώμα, να του λέω τραγούδι μου στ’ αυτί και να σηκώνεται επάνω»

Ο Σταμάτης Γονίδης, ο οποίος φέτος εμφανίζεται μαζί με τον Γιάννη Πλούταρχο, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε Γίνεται» με αφορμή το νέο του τραγούδι «Κακιά Συνήθεια» και μεταξύ άλλων μοιράστηκε ένα θαύμα στο οποίο ήταν μάρτυρας ο ίδιος στο παρελθόν, αλλά και στην καύση των νεκρών.

«Η Κακιά Συνήθεια είναι μια μπαλάντα που έγραψα στο πόδι», είπε αρχικά ο γνωστός τραγουδιστής για το νέο του τραγούδι, ενώ αναφερόμενος στον Γιάννη Πλούταρχο, τον χαρακτήρισε «γλύκα».

Σε ερώτηση για την καύση των νεκρών, ο Σταμάτης Γονίδης απάντησε: «O Χριστός ετάφη, δεν τον έκαψαν. Πιστεύω ότι το σώμα πρέπει να ταφεί γιατί, όταν θα ρίξεις τον καρπό μέσα στο χώμα, θα φυτρώσει ένα λουλούδι. Άμα το κάψεις, δεν θα βγει τίποτα. Δεν θα υπήρχαν Άγιοι, αν τους έκαιγαν»

Στη συνέχεια ο Σταμάτης Γονίδης περιέγραψε πώς ένα παιδί που ήταν σε κώμα για μήνες, άνοιξε τα μάτια του και σηκώθηκε όταν του τραγούδησε στο αυτί το αγαπημένο του τραγούδι.

«Η πίστη κάνει θαύματα. Όταν πιστέψεις, γίνεται το θαύμα. Έχω δει παιδί που είναι σε κώμα μήνες, να του λέω ένα τραγούδι δικό μου στ’ αυτί, να σηκώνεται επάνω και να με κοιτάζει στα μάτια. "Χθες το βράδυ στ’ όνειρό μου" ήταν το τραγούδι.

Μου είχε πει η μητέρα του ότι αυτό είναι το αγαπημένο του τραγούδι. "Μπορείτε να του το πείτε μήπως γίνει ένα θαύμα;" μου 'χε πει. Όταν το τραγούδησα, από κει που ήταν ακίνητος για μήνες, ξαφνικά σηκώνεται, γυρνάει και με κοιτάζει στα μάτια», είπε χαρακτηριστικά ο Σταμάτης Γονίδης.