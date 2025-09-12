Γιώργος Παράσχος: «Δυστυχώς η χημειοθεραπεία δεν πήγε τόσο καλά, αλλά δεν με απογοήτευσε αυτό»

Ο Γιώργος Παράσχος μίλησε στην εκπομπή «Power Talk» για την περιπέτεια της υγείας του, αναφέροντας πως η χημειοθεραπεία δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, αλλά ο ίδιος δεν το βάζει κάτω.

Όπως εξήγησε ο γνωστός ηθοποιός, διαγνώστηκε με καρκίνο στο αίμα και με αμυλοείδωση, τονίζοντας πως υπάρχουν και άλλες θεραπείες για να καταπολεμήσουν τη νόσο.

«Είμαι από τους "τυχερούς", έχω και τα δύο, αλλά ευτυχώς μπορώ να τα αντιμετωπίσω γιατί έχω την τύχη να έχω μαζί μου ανθρώπους που με στηρίζουν. Πρώτη η αδερφή μου, στρατηγός σε όλη την προσπάθεια.

Μετά το είπαμε στη μητέρα μου -που δεν μπορούσαμε να της πούμε την αλήθεια από την αρχή, γιατί ήταν πολύ κοντά με το θάνατο του πατέρα μου– η πρώην γυναίκα μου, η σύντροφός μου, φίλοι και γνωστοί, όλοι με αγκάλιασαν σφιχτά», είπε αρχικά ο Γιώργος Παράσχος.

«Δυστυχώς η χημειοθεραπεία δεν πήγε τόσο καλά όσο θα θέλαμε. Δεν με απογοήτευσε όμως αυτό, γιατί ο γιατρός μου είπε ότι υπάρχουν κι άλλοι τρόποι θεραπείας.

Θα βρούμε τον ιδανικό τρόπο και ελπίζουμε να το μηδενίσουμε για να πούμε ότι το νικήσαμε», τόνισε ο ίδιος.

«Η τιμή του μυελώματος ήταν μεγάλη, στο 3,8 και τη φέραμε σε σημείο για να κάνω τη μεταμόσχευση. Μετά τη χημειοθεραπεία έφτασε στο 1,5.

Θέλαμε να φτάσει πιο χαμηλά, αλλά με ένα χάπι και έναν μήνα που έκανα αυτή τη θεραπεία.

Αυτό το λίγο μπορεί να οδηγήσει σε υποτροπή, σε δύο με τρία χρόνια. Αλλά έχουμε το "πιστεύω" μας, θα κάνουμε τη θεραπεία μας και θα είμαστε μια χαρά», εξομολογήθηκε ο Γιώργος Παράσχος.

Μάλιστα, δεν έκρυψε ότι το τόσο σοβαρό πρόβλημα της υγείας του τον έκανε να αλλάξει η οπτική του για τα πράγματα.

«Χωρίς να θέλω να φανώ υπερβολικός, με άλλαξε στο 99,9%, αν όχι στο 100%. Μου έβγαλε κάποια γυαλιά που φορούσα, μου τράβηξε ένα σεντόνι και έδιωξε την ομίχλη.

Πλέον αναγνωρίζω και κρατάω σε απόσταση το άγχος, τους ανθρώπους που το μεταδίδουν. Μελετάω καλύτερα το περιβάλλον, τι θέλω εγώ από κάποιον άνθρωπο, την αγάπη, τη βοήθεια, την καλημέρα, ένα χαμόγελο.

Αυτό που θέλω να περάσω μέσα από τον αγώνα μου είναι ότι πρέπει να καταργήσουμε τον εγωκεντρισμό μας», επεσήμανε.

Μιλώντας για την κόρη του ο Γιώργος Παράσχος δεν έκρυψε ότι «είναι η μόνη που με κλωτσά απ’ το κρεβάτι και γελάω μετά. Ήταν η πρώτη που μου ήρθε στο μυαλό μου όταν πήρα τη διάγνωση».