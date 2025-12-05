Γιώργος Ζυγούρης για τη σειρά «Σέρρες»: Το καλύτερο σχόλιο έλεγε, φτάνει πια, τι άλλο θέλετε ανώμαλοι; Σας αποδεχθήκαμε»

Η φετινή χρονιά είναι ιδιαίτερη για τον Γιώργο Ζυγούρη αφού φέτος τον απολαύσαμε στις «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη, στον ρόλο που είχε ο Πάνος Νάτσης, αλλά και στη σειρά «Το παιδί» της ΕΡΤ.

To απόγευμα της Παρασκευής (5/12) ο ηθοποιός καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» μίλησε για το κάστινγκ που έκανε για τη σειρά «Σέρρες» και τον τρόπο που τον υποδέχτηκαν οι ηθοποιοί, ενώ αναφέρθηκε και στα σχόλια που εισέπραξε για τον ρόλο αυτό.

«Για μένα ήταν, ούτως ή άλλως, μια συνθήκη πρωτόγνωρη. Κάθε φορά που πάω σε μια καινούργια δουλειά νιώθω έτσι. Νιώθω άγνωστα, ότι είμαι ακόμα κρύος. Οπότε μου είναι γνώριμο, είναι μια άγνωστη συνθήκη αυτή. Οι άλλοι ήταν που έπρεπε να αντιμετωπίσουν την αλλαγή στον ρόλο.

Προς τιμήν τους, όμως, όλοι με αγκάλιασαν πάρα πολύ, ένας προς ένας. Δεν το σκέφτηκα στιγμή αυτό το πράγμα και νομίζω εν τέλει ότι η δουλειά ήταν πάνω από αυτό. Δηλαδή υπάρχει κόσμος που έχει συγκινηθεί πάρα πολύ ειδικά από τον δεύτερο κύκλο, γιατί αυτός προχώρησε ένα βήμα παραπάνω την αφήγηση.

Δεν ασχολήθηκε με το πόσο δύσκολες είναι οι σχέσεις του Οδυσσέα με τον πατέρα του ή με τον κόσμο που δεν τον αποδέχεται, προχώρησε και έγινε μια σειρά αφιερωμένη σε έναν άνθρωπο ομοφυλόφιλο που ζει κανονικά τη ζωή του μέσα στην οθόνη» ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Ζυγούρης.

Στη συνέχεια ο ηθοποιός με αφορμή ερώτηση που του έθεσε ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος για το αν γνώριζε queer άτομα τόνισε: «Θεωρώ ότι έχω ενσυναίσθηση και προσπαθώ να συμπεριλαμβάνω με τη συμπεριφορά μου όλους τους ανθρώπους αλλά αυτό που με ακούμπησε πιο έμπρακτα, από όλες τις στιγμές, ήταν μετά από καιρό.

Όταν διάβασα κάποια σχόλια στο Internet και είδα πως μιλάνε για αυτή την κοινότητα των ανθρώπων, για όλα τα γράμματα της κοινότητας. “Αν εγώ ένιωσα άσχημα τώρα, που έκανα αυτό τον ρόλο, φαντάσου τι περνάνε αυτοί οι άνθρωποι που ζουν έτσι” σκεφτόμουν. Ήταν και προς εμένα και τη σειρά και τον Καπουτζίδη.

Το “καλύτερο” σχόλιο έλεγε… “φτάνει πια, τι άλλο θέλετε ανώμαλοι; Σας αποδεχθήκαμε”. Είναι τελείως παράδοξο αυτό το πράγμα! Αυτός είναι και ο λόγος που γίνεται αυτή η σειρά» πρόσθεσε ο Γιώργος Ζυγούρης στη νέα τηλεοπτική του συνέντευξη στην εκπομπή της ΕΡΤ.