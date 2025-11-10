Σέρρες - Γιούλη Τσαγκαράκη: «Ασχολήθηκα πολύ με τη βαθιά μοναξιά που η Σταματίνα δεν μπορούσε να εξηγήσει»

Μέσα από τον δεύτερο κύκλο της σειράς «Σέρρες», ο Γιώργος Καπουτζίδης κατάφερε να εισάγει στην ελληνική τηλεόραση τον πρώτο intersex χαρακτήρα, τη «θεία Σταματίνα» την οποία υποδύεται η Γιούλη Τσαγκαράκη.

Μιλώντας για τη μεγάλη αποδοχή που είχε ο ρόλος της, ο οποίος θα μείνει στη μνήμη όλων χαρακτηρίζοντας τη σειρά, η ηθοποιός ανέφερε στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον»:

«Ο κόσμος συνδέθηκε περισσότερο γιατί ο Γιώργος έκανε την ανατροπή σχολιάζοντας πως είναι ένα ίντερσεξ άτομο. Η ανατροπή είχε αυτή τη ρωγμή που χρειάζονται να έχουν οι ρόλοι. Να βλέπει δηλαδή ο κόσμος και τον λόγο που ένας άνθρωπος μπορεί να συμπεριφέρεται με έναν τρόπο.

Είναι ένας άνθρωπος, έχει τη ζωή της, έχει τον καημό της και έχει το τραύμα της. Το έκανε πολύ ωραία ο Γιώργος, αυτή την ανατροπή. Το έκανε και με τη Νάνσυ, την αδελφή του Οδυσσέα. Εγώ με αυτό ασχολήθηκα πολύ, με αυτή τη ρωγμή, τη βαθιά μοναξιά, την οποία δεν μπορούσε κι αυτή να εξηγήσει. Ο κόσμος συνδέθηκε πάρα πολύ με αυτό το στοιχείο. Ήταν πολύ συγκινητικό» είπε αρχικά η Γιούλη Τσαγκαράκη.

Στη συνέχεια, η ηθοποιός μίλησε για τα μηνύματα που έλαβε από τον κόσμο. «Αν μπορούσα να σηκωθώ τώρα και να υποκλιθώ όπως κάνουμε στο θέατρο, θα το έκανα. Το 99,9% των μηνυμάτων ήταν “ευχαριστώ πάρα πολύ γι’ αυτό το άνοιγμα” που είδαμε στη θεία. Οι περισσότεροι έγραφαν: “Γέλασα πολύ, αλλά έκλαψα κιόλας, γιατί συναντήθηκα με το δικό μου κομμάτι”. Αυτό ήταν πολύ συγκινητικό», είπε.

«Ξέρεις τι είναι αυτό; Ότι βοηθιέται η ίδια όταν ανοίγεται και βοηθάει. Δηλαδή πρώτα κάνει σε εκείνη καλό αυτό το άνοιγμα και μετά το μεταδίδει στους άλλους. Το έκανε στη Νάνσυ, το έκανε και στον Άγγελο. Πάει και του λέει: “Δεν υπάρχει λόγος να κρύβεσαι. Εγώ το έζησα αυτό, αυτή τη χαραμάδα την έχω περάσει. Γιατί εσύ να είσαι πίσω από τις κουρτίνες; Φτάνει.” Μ’ αρέσει αυτό που έκανε ο Γιώργος. Που η Σταματίνα συνειδητοποίησε το τραύμα της και είπε “Φτάνει, μέχρι εδώ”» πρόσθεσε η ηθοποιός.

Γιατί η Σταματίνα ήθελε πρώτο το «Ι» στο ΙΚΤΟΛΑ;

Τέλος, για το ΙΚΤΟΛΑ, η Γιούλη Τσαγκαράκη εξήγησε γιατί η Σταματίνα θέλησε να μπει πρώτο το «Ι». «Ήθελε επιτέλους να είναι πρώτη, όχι για εγωιστικούς λόγους, αλλά γιατί βαρέθηκε να είναι τελευταία. Και αυτή η αλλαγή που έκανε μέσα της, ήθελε να τη μεταδώσει και στους άλλους. Να βοηθήσει. Αυτό είναι το σημαντικό».