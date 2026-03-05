Γιώργος Ζυγούρης: Ο πρωταγωνιστής της σειράς «Σέρρες» θα γίνει πατέρας

Ο Γιώργος Ζυγούρης, ο ηθοποιός που ανέλαβε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη σειρά «Σέρρες» μετά τον θάνατο του Πάνου Νάτση αποκάλυψε ότι θα γίνει πατέρας.
Δημοσίευσε βίντεο με την εγκυμονούσα σύντροφό του κατά την επίσκεψή του σε ιατρικό κέντρο γράφοντας: «Just Waiting».
Διαβάστε ακόμα: Γιώργος Ζυγούρης για τη σειρά «Σέρρες»: Το καλύτερο σχόλιο έλεγε, φτάνει πια, τι άλλο θέλετε ανώμαλοι; Σας αποδεχθήκαμε»
Το ζευγάρι είναι μαζί τα τελευταία δύο χρόνια, κρατώντας την σχέση του μακριά από τα media.
- Μήνυση Γεωργιάδη σε Λαζόπουλο για όσα είπε στο Αλ Τσαντίρι: «Χυδαία επίθεση»
- Πόσο κοστίζει μια ιδιωτική πτήση από τα ΗΑΕ στην Ελλάδα; Το αστρονομικό ποσό
- Πόλεμος στην Ελλάδα το 2026; Τo ChatGPT δίνει ένα αναπάντεχο ποσοστό πιθανότητας
- Χαμός στον αέρα του Live News: «Φτιάχνετε πολεμικά σενάρια κύριε Ευαγγελάτο, είστε επικίνδυνος!»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.