Γιώργος Ζυγούρης: Ο πρωταγωνιστής της σειράς «Σέρρες» θα γίνει πατέρας

Ο Γιώργος Ζυγούρης αποκάλυψε μέσα από ανάρτησή του στο Instagram ότι πολύ σύντομα θα γίνει πατέρας για πρώτη φορά.

Γιώργος Ζυγούρης
Γιώργος Ζυγούρης | NDP
Ο Γιώργος Ζυγούρης, ο ηθοποιός που ανέλαβε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη σειρά «Σέρρες» μετά τον θάνατο του Πάνου Νάτση αποκάλυψε ότι θα γίνει πατέρας.

Δημοσίευσε βίντεο με την εγκυμονούσα σύντροφό του κατά την επίσκεψή του σε ιατρικό κέντρο γράφοντας: «Just Waiting».

Ζυγούρης ανάρτηση
Η ανάρτηση του Γιώργου Ζυγούρη | Instagram/ georgezigou

Το ζευγάρι είναι μαζί τα τελευταία δύο χρόνια, κρατώντας την σχέση του μακριά από τα media. 

