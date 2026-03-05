Γιώργος Ζυγούρης: Ο πρωταγωνιστής της σειράς «Σέρρες» θα γίνει πατέρας

Ο Γιώργος Ζυγούρης, ο ηθοποιός που ανέλαβε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη σειρά «Σέρρες» μετά τον θάνατο του Πάνου Νάτση αποκάλυψε ότι θα γίνει πατέρας.

Δημοσίευσε βίντεο με την εγκυμονούσα σύντροφό του κατά την επίσκεψή του σε ιατρικό κέντρο γράφοντας: «Just Waiting».

Η ανάρτηση του Γιώργου Ζυγούρη | Instagram/ georgezigou



Διαβάστε ακόμα: Γιώργος Ζυγούρης για τη σειρά «Σέρρες»: Το καλύτερο σχόλιο έλεγε, φτάνει πια, τι άλλο θέλετε ανώμαλοι; Σας αποδεχθήκαμε»

Το ζευγάρι είναι μαζί τα τελευταία δύο χρόνια, κρατώντας την σχέση του μακριά από τα media.