Μητέρα έγινε η Γιώτα Τσιμπρικίδου του πρωί της Παρασκευής 8/5. Η ραδιοφωνική παραγωγός γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι βάρους 2,870 γρ. σε μαιευτήριο των βορείων προαστίων.

Η ραδιοφωνική παραγωγός τον Δεκέμβριο του 2023 παντρεύτηκε τον Άγγελο Ανδριανό έπειτα από 5,5 χρόνια σχέσης σε κτήμα στην Παιανία.

Όπως έχει δηλώσει η Γιώτα Τσιμπρικίδου σε συνέντευξή της για τον σύζυγό της: «Βρήκα τον άνθρωπο που με έχει ισορροπήσει, που είναι η αγκαλιά μου, είναι το συναίσθημά μου. Είναι ένας άνθρωπος που σκέφτομαι μετά από χρόνια να ζω μαζί του».

«Η τωρινή μου εγκυμοσύνη ήταν δίδυμη, αλλά έχασα το ένα παιδάκι»

Η Γιώτα Τσιμπρικίδου είχε μιλήσει ανοιχτά για τις προσπάθειες που έκανε για να μείνει έγκυος μέσω εξωσωματικής, αλλά και τις δυσκολίες που είχε.

«Παιδεύτηκα και πάρα πολύ στην εγκυμοσύνη και συνεχίζω να παιδεύομαι να πω την αλήθεια. Δεν μου είναι πολύ εύκολη εγκυμοσύνη. Δεν μπορώ καθόλου να φάω, έχω περάσει μία εγκυμοσύνη που ό,τι τρώω δεν στέκεται στο στομάχι μου, και είμαι καθημερινά πολύ δύσκολα», είχε αναφέρει στο Happy Day.

Όσον αφορά στις εξωσωματικές και τις δύο αποβολές, είχε δηλώσει: «Θυμάμαι την ημέρα που έμαθα ότι είμαι έγκυος. Ήμουν έξω από αυτό το μοναστήρι που για μένα σημαίνει πάρα πολλά, είναι η Αγία Ειρήνη στην Παιανία. Δεν ήταν η πρώτη φορά, γιατί και στην προηγούμενη εξωσωματική εγώ ήμουν έγκυος, αλλά απέβαλα, οπότε μετά ξεκίνησε η αγωνία του να ξεπεράσω το πρώτο στάδιο.

Το συναίσθημα της αποβολής είναι πολύ δύσκολο συναίσθημα για τους γονείς. Δεν θα πω μόνο για τη μαμά, γιατί και ο μπαμπάς στεναχωριέται πάρα πολύ. Αλλά είναι πολύ δύσκολο. Το οποίο σε μένα συνέβη και τη δεύτερη φορά, γιατί ήταν δίδυμη η κύηση και έχασα το ένα παιδάκι, και έμεινε το κοριτσάκι μας. Ο Θεός ήθελε αυτό, οπότε περιμένουμε την κόρη».