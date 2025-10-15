Γιούλη Τσαγκαράκη: «Έχω φάει ξύλο - Τους συγχώρησα, ζήτησα συγγνώμη για τη μετέπειτα συμπεριφορά μου»

Η Γιούλη Τσαγκαράκη, η τηλεοπτική «θεία Σταματίνα» από τις «Σέρρες», ήταν καλεσμένη στο The 2Night Show το βράδυ της Τρίτης (14/10) και μεταξύ άλλων, μίλησε για την κακοποίηση που είχε βιώσει στην παιδική της ηλικία.

«Έχω βιώσει κακοποίηση ως παιδί, έχω φάει ξύλο. Αυτό καταγράφεται στην ψυχή του παιδιού και το κουβαλάει μία ζωή και φέρνει το παρελθόν στο παρόν και άντε να βγάλεις άκρη μετά», είπε αρχικά η γνωστή ηθοποιός.

Μάλιστα, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου εξομολογήθηκε με τη σειρά του ότι είχε δεχτεί παρόμοια κακοποίηση από τους δικούς του γονείς όταν ήταν παιδί λέγοντας: «Μου έχουν δώσει πάρα πολλά καλά στοιχεία οι γονείς μου, τους ευχαριστώ, αλλά ψυχολογικά για ένα μεγάλο μέρος καταστράφηκα».

«Την ίδια πορεία έχω ακολουθήσει κι εγώ. Έπρεπε να δοθούν απαντήσεις πολλές, να τακτοποιηθούν κάποια πράγματα, να γίνει η συγχώρηση από τη μία και την άλλη μεριά. Τους συγχώρησα και ζήτησα εγώ "συγγνώμη" για τη μετέπειτα συμπεριφορά μου, ρίχνοντας σε αυτήν την ηλικία που βρίσκομαι τις ευθύνες ακόμα σε αυτούς», ανέφερε σε εκείνο το σημείο η Γιούλη Τσαγκαράκη.

«Δεν υπάρχει πλέον λόγος, έχει τελειώσει, είμαι ενήλικας. Ό,τι έζησα μικρή το έζησα γιατί δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά.

Τώρα έφτασα στα 50 και δεν υπάρχει κανένας λόγος να επιρρίπτω ευθύνες. Η ζωή είναι δική μου, είναι ευθύνη μου το πώς πορεύομαι στη ζωή», πρόσθεσε στη συνέχεια η γνωστή ηθοποιός.